Revelan memorias póstumas de Virginia Roberts Giuffre, acusadora de Epstein

Unas memorias póstumas e "implacables" de una de las acusadoras más prominentes de Jeffrey Epstein, Virginia Roberts Giuffre, se publicarán este otoño, anunció la editorial Alfred A. Knopf el domingo.

"Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" ("La Niña de Nadie: Memorias de Sobrevivir al Abuso y Luchar por la Justicia") está programado para su lanzamiento el 21 de octubre, Confirmó el editor a The Associated Press. Giuffre, quien murió por suicidio en abril a los 41 años, estuvo trabajando en "Nobody's Girl" con la autora-periodista Amy Wallace y había completado el manuscrito del libro de 400 páginas, según Knopf. La declaración del editor incluye un correo electrónico de Giuffre a Wallace unas semanas antes de su muerte, diciendo que era su "deseo sincero" que las memorias se publicaran "independientemente" de sus circunstancias.

"El contenido de este libro es crucial, ya que busca arrojar luz sobre los fallos sistémicos que permiten el tráfico de individuos vulnerables a través de fronteras", se lee en el correo electrónico. "Es imperativo que se entienda la verdad y que se aborden los problemas que rodean este tema, tanto por el bien de la justicia como de la conciencia".

Giuffre fue hospitalizada tras un grave accidente el 24 de marzo, dijo Knopf, y envió el correo electrónico el 1 de abril. Murió el 25 de abril.

"En caso de mi fallecimiento, me gustaría asegurarme de que NOBODY'S GIRL aún se publique. Creo que tiene el potencial de impactar muchas vidas y fomentar discusiones necesarias sobre estas graves injusticias", escribió a Wallace.

En 2023, el New York Post informó que Giuffre había llegado a un acuerdo "que se cree vale millones" con una editorial no revelada. El portavoz de Knopf, Todd Doughty, dijo que ella inicialmente aceptó un contrato de siete cifras con Penguin Press, pero se mudó con la editora adquirente Emily Cunningham después de que Knopf contrató a Cunningham como editora general el año pasado.

Giuffre había declarado a menudo que, a principios de la década de 2000, cuando era adolescente, fue atrapada en la red de tráfico sexual de Epstein y explotada por el príncipe Andrés de Gran Bretaña y otros hombres influyentes. Epstein estaba en una cárcel de la ciudad de Nueva York y en 2019 fue encontrado muerto su celda en lo que los investigadores describieron como un suicidio. Su exnovia, Ghislaine Maxwell, fue condenada a finales de 2021 por tráfico sexual y otros cargos.

Andrés negó las acusaciones de Giuffre. En 2022, Giuffre y el príncipe británico llegaron a un acuerdo extrajudicial después de que ella lo demandó por agresión sexual.

El nombre de Giuffre sigue apareciendo en los titulares, incluso después de su muerte. En julio, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas que Epstein se había "robado" a Giuffre de Mar-a-Lago, su club privado en Florida donde ella trabajó una vez. Ella ha dicho que Maxwell la abordó y la contrató como masajista para Epstein. Maxwell niega las acusaciones de Giuffre.

Doughty se negó a proporcionar detalles sobre los asociados de Epstein presentados en "Nobody's Girl", pero confirmó que Giuffre no hizo "ninguna acusación de abuso contra Trump", quien enfrenta cuestionamientos sobre Epstein, de quien fue amigo.

La declaración de Knopf dice que el libro contiene "detalles íntimos, perturbadores y desgarradores sobre su tiempo con Epstein, Maxwell y sus muchos amigos conocidos, incluido el príncipe Andrés, sobre quien habla públicamente por primera vez desde su arreglo fuera de tribunales en 2022". El editor y jefe de Knopf, Jordan Pavlin, en una declaración, dijo que "Nobody's Girl" es un viaje "crudo y sorprendente" y "la historia de un espíritu feroz luchando por liberarse".

El tiempo de Giuffre con Epstein está bien documentado, aunque sus relatos han sido cuestionados. Ella había reconocido haber cometido errores en los detalles, errores que atribuyó a tratar de recordar eventos de hace años. En 2022, retiró las acusaciones contra Alan Dershowitz, diciendo en ese momento que podría "haber cometido un error al identificar" al famoso abogado como un abusador.

"'Nobody's Girl' fue tan rigurosamente verificado como legalmente revisado", se lee en una declaración de Knopf.

Wallace, la coautora de Giuffre, es una reportera galardonada de revistas y periódicos cuyo trabajo ha aparecido en The New York Times y Los Angeles Times, entre otras publicaciones. También ha colaborado en dos libros anteriores, "Creativity, Inc." del cofundador de Pixar Ed Catmull y " Hot Seat." del exdirector general de General Electric, Jeff Immelt.