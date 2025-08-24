Mueren 2 mujeres tras lluvia atípica

Querétaro, Qro.- Querétaro vivió una de sus noches más críticas en lo que va del año debido a las intensas lluvias registradas el pasado viernes, que dejaron un saldo de dos personas muertas, múltiples inundaciones y daños materiales.

De acuerdo con el presidente municipal de la capital, Felipe Fernando Macías Olvera, las precipitaciones alcanzaron los 80 milímetros por metro cuadrado, cifra que triplicó el promedio de una lluvia fuerte en esta ciudad. La lluvia comenzó desde las 18:00 horas y se extendió hasta la madrugada, provocando anegamientos en colonias de la zona norte y norponiente, como Villas de Santiago y Peñuelas, donde el dren pluvial se vio completamente rebasado.

Fue precisamente en esta última zona donde se reportó el hallazgo de dos cuerpos, correspondientes a mujeres que presuntamente fueron arrastradas por la corriente de agua.

La Coordinación de Protección Civil del estado confirmó los decesos a través de su cuenta oficial de X: “Los cuerpos fueron encontrados en la zona de Peñuelas, aparentemente arrastrados por aguas pluviales. Al arribo de los cuerpos de emergencia se corroboró que ya no presentaban signos vitales”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las imágenes de calles convertidas en ríos, vehículos bajo el agua y familias tratando de resguardar sus pertenencias se repitieron en varias colonias como Satélite, Sauces, El Rocío y Santa María Magdalena. Los escurrimientos también provocaron afectaciones a viviendas en las colonias Félix Osores Sotomayor y Felipe Carrillo Puerto, lo que obligó a la movilización inmediata de brigadas municipales y estatales.

El Ejército activó el Plan DN-III-E en apoyo a la población, encabezado por el comandante de la Décimo Séptima Zona Militar, José Guillermo Lira Hernández, en coordinación con autoridades estatales, entre ellas el secretario de Gobierno, Eric Gudiño.

Las labores se concentraron en la limpieza de calles, desazolve, rescate de vehículos varados y apoyo a familias con ingreso de agua en sus hogares.