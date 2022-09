Revelarán secretos y encantos del chocolate en "La ruta del cacao"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- El llevar una tablilla de chocolate a la mesa implica mucho más que ir a comprarla a la tienda, es todo una proceso donde está involucrada una comunidad, con sus historias individuales y hasta su lucha por conservar su herencia cultural a través de la cosecha del cacao, eso es lo que busca mostrar el canal El Gourmet con su nueva temporada de "La ruta del cacao", que en esta ocasión tiene como anfitrión a Enrique Cervantes.

"Hacer chocolate de esta manera (artesanalmente) es un acto de rebeldía, porque lo más fácil es vender chocolate comercial, porque bien podrían deforestar la selva para producir cacao muy barato para producir manteca y que la gente acabe comiendo un chocolate que le va a dejar el paladar graso y va a creer que eso es un chocolate; entonces toda la gente que veremos está resistiendo la embestida de la producción masiva de cacao y ahí están las historias que debemos contar", explicó Enrique Cervantes.

Enrique Cervantes, quien está a cargo de El Bonito Tianguis, un mercado donde los productores independientes ofrecen sus productos; explicó que hace 10 años "La ruta del cacao" tuvo una primera temporada con el chef José Ramón Castillo, quien es maestro chocolatero, y que se dio a la tarea de mostrar las diversas técnicas para usar el cacao, pero en esta nueva temporada quisieron darle un plus al contenido y buscaron ir también por esas historias que hay detrás de un platillo o una receta.

"Es contar las cosas bonitas que sí están sucediendo en Latinoamérica, donde hay tanta violencia y problemas, por eso hablar o dar destellos de estas historias es importante, porque nos acostumbra el oído de que sí se pueden hacer las cosas, por eso la opción era ir donde nadie va", explicó el conductor.

Por eso decidieron ir a Colombia, donde se están recuperando los campos para sembrar otra cosa que no sea droga, o a Ecuador donde la producción del cacao tiene un significado además de económico y curativo, también religioso, sin olvidar diversas regiones de México, donde se está rescatando un tipo de cacao que casi se extingue.

"Celebro que El Gourmet no sólo sea un canal de cocina, sino que sea un canal donde ésta te abre el tema sociopolítico de los lugares donde se producen los ingredientes que se utilizan en el set y eso es muy importante porque hay una historia, una energía y un contexto social que se transmite a través de la comida y esa fue la apuesta de esta ruta".

Sobre esto puso de ejemplo a María del Campo, que es una marca que representa a todas las familias dedicadas a la producción del cacao en Colombia, pero que también ha demostrado que una mujer que se empodera económicamente tiene el poder de decidir sobre su vida, porque por medio de la venta de sus chocolates tiene la posibilidad de salir de una relación violenta, ya que no depende de alguien más para salir adelante.

También recordó a otra mujer que le contó que años atrás no podía ni acercarse a su hacienda, porque debido a la violencia que se vivía en el país, debido al crimen organizado, era arriesgado acercarse al lugar, pero ahora que se está en un proceso de paz, puede llevar a su familia a los cacaotales porque es una actividad legal y es algo que la llena de orgullo.

"Que te cuenten esas historias y que sepas que detrás de esa barra de chocolate, estás invirtiendo en sembrar semillas de paz".

El 3 de octubre se estrena La ruta del cacao, que consta de 12 capítulos donde se ven las selvas de los tres países, además de la propuesta culinaria en las ciudades principales de México, Colombia y Ecuador.