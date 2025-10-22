Revuelo en Madrid por presentación del álbum Lux de Rosalía

MADRID (AP) — El alcalde de Madrid reprendió el miércoles a la estrella pop española Rosalía por desatar brevemente el caos a principios de esta semana al convocar a sus fans, lo que llevó a la policía antidisturbios a controlar la multitud alborotada e improvisada.

La cantante y compositora nacida en Barcelona avisó con aproximadamente una hora de antelación a sus seguidores en las redes sociales de que estaría en el centro de la ciudad el lunes por la noche para promover el lanzamiento de su nuevo álbum, "Lux". Miles de personas acudieron a tiempo para ver a la ganadora del Grammy hacer una breve aparición mientras la portada del álbum se mostraba en una gran pantalla. Los fanáticos persiguieron a Rosalía a lo largo de una concurrida avenida principal mientras ella corría desde un coche hacia un hotel.

Las autoridades desplegaron varias unidades policiales para controlar el tráfico y cerraron una estación de metro cercana. El Ayuntamiento está evaluando si la cantante podría ser multada por organizar el evento sin obtener un permiso primero, dijo el miércoles el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Ella "podría haber hecho las cosas de manera diferente", afirmó, añadiendo que "puso en peligro la seguridad física" de sus fans y de los transeúntes.

Rosalía, de 33 años, ha ganado dos veces el Latin Grammy al álbum del año, primero por "El mal querer" en 2019 y luego por "Motomami" en 2022.

"Lux", su cuarto álbum de estudio, se lanzará el 7 de noviembre.