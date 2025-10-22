logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Revuelo en Madrid por presentación del álbum Lux de Rosalía

El alcalde de Madrid critica a Rosalía por evento caótico al presentar su álbum Lux en la ciudad.

Por AP

Octubre 22, 2025 04:56 p.m.
A
Revuelo en Madrid por presentación del álbum Lux de Rosalía

MADRID (AP) — El alcalde de Madrid reprendió el miércoles a la estrella pop española Rosalía por desatar brevemente el caos a principios de esta semana al convocar a sus fans, lo que llevó a la policía antidisturbios a controlar la multitud alborotada e improvisada.

La cantante y compositora nacida en Barcelona avisó con aproximadamente una hora de antelación a sus seguidores en las redes sociales de que estaría en el centro de la ciudad el lunes por la noche para promover el lanzamiento de su nuevo álbum, "Lux". Miles de personas acudieron a tiempo para ver a la ganadora del Grammy hacer una breve aparición mientras la portada del álbum se mostraba en una gran pantalla. Los fanáticos persiguieron a Rosalía a lo largo de una concurrida avenida principal mientras ella corría desde un coche hacia un hotel.

Las autoridades desplegaron varias unidades policiales para controlar el tráfico y cerraron una estación de metro cercana. El Ayuntamiento está evaluando si la cantante podría ser multada por organizar el evento sin obtener un permiso primero, dijo el miércoles el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Ella "podría haber hecho las cosas de manera diferente", afirmó, añadiendo que "puso en peligro la seguridad física" de sus fans y de los transeúntes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rosalía, de 33 años, ha ganado dos veces el Latin Grammy al álbum del año, primero por "El mal querer" en 2019 y luego por "Motomami" en 2022.

"Lux", su cuarto álbum de estudio, se lanzará el 7 de noviembre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Revuelo en Madrid por presentación del álbum Lux de Rosalía
Revuelo en Madrid por presentación del álbum Lux de Rosalía

Revuelo en Madrid por presentación del álbum Lux de Rosalía

SLP

AP

El alcalde de Madrid critica a Rosalía por evento caótico al presentar su álbum Lux en la ciudad.

Elefantes en Oregon se divierten con calabazas gigantes
Elefantes en Oregon se divierten con calabazas gigantes

Elefantes en Oregon se divierten con calabazas gigantes

SLP

AP

Familia de elefantes en Oregon rompe calabazas gigantes en evento anual

Juanpa Zurita regala pan de muerto a Guillermo del Toro
Juanpa Zurita regala pan de muerto a Guillermo del Toro

Juanpa Zurita regala pan de muerto a Guillermo del Toro

SLP

El Universal

El influencer mexicano Juanpa Zurita causa sensación al regalar pan de muerto a Guillermo del Toro durante la premier de 'Frankenstein' en Nueva York.

Así son los otros 6 Frankenstein además del de Guillermo del Toro
Así son los otros 6 Frankenstein además del de Guillermo del Toro

Así son los otros 6 "Frankenstein" además del de Guillermo del Toro

SLP

El Universal

El cine ha dado vida a Frankenstein de diversas formas a lo largo de los años, con actores icónicos en el papel del monstruo.