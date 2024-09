"La Casa de los Famosos México": Polémicas y Conflictos Marcan la Temporada

Ya sea para bien o para mal, "La casa de los famosos México" se ha convertido en el tema de conversación del momento y todo lo que sucede con las personalidades que se encuentran participando en esta segunda temporada se vuelve noticia.

El reality de Televisa arrancó transmisiones el pasado 21 de julio, es decir; hace seis semanas y desde entonces los televidentes han sido testigos de una avalancha de emociones, y sobre todo polémicas, que van desde pleitos por la comida, hasta fuertes encontronazos que han llamado la atención de instituciones gubernamentales que se han pronunciado al respecto.

Tras rebasar poco más de la mitad del tiempo que durará al aire, te hacemos un recuento de todo lo que ha pasado en este famoso y controvertido programa.

Adrián Marcelo acusado de ejercer violencia de género. Muchos han sido los momentos polémicos del reality; sin embargo, el que sin duda se convirtió en el escándalo más grande (hasta ahora) fue la discusión ocurrida durante la madrugada del 6 de agosto, cuando una broma se salió de control.

Todo inició cuando el cuarto Mar decidió sacar el colchón de Sian Chiong de la habitación, pues el actor se unió a las filas del llamado "Sindicato", lo que ellos tomaron como una traición. La discusión terminó en una batalla campal: Chiong retó a Mario Bezares a que lo golpeara, Ricardo Peralta se fue contra Gala Montes y Briggite Bozzo, mientras que el líder del grupo, Adrián Marcelo decidió arremeter contra todos, en especial contra Arath de la Torre y Gala Montes; quienes habían hablado sobre sus problemas de depresión y ansiedad anteriormente.

Marcelo hizo uso de esta información para agredirlos, no solo invalidó el diagnóstico de Arath y Gala, sino que también se burló del pleito que la actriz tuvo con su madre antes de ingresar al programa: "Te falta mamá. La depresión no es un botón que se prende y se apaga. Tú no estás deprimida, ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan weyes que les receten cosas", dijo el regiomontano.

Esto provocó la ira de los televidentes quienes exigieron la salida inmediata del youtuber; además se inició una campaña en las redes para que se le retirara su cédula profesional, y es que Marcelo es psicólogo titulado, lo que agravó sus declaraciones. Por si fuera poco, instituciones públicas como la Secretaría de las mujeres y el Conapred también reprobaron sus acciones.

* Nominación múltiple. Para la semana número tres, los integrantes de ambos equipos (mar y tierra) fueron acusados de hacer complot; incluso,la producción evidenció los sobrenombres con los que se dirigían a sus compañeros para ponerse de acuerdo en las nominaciones. Esta situación, y por primera vez en la historia del reality, ocasionó que todos los inquilinos fueran nominados, incluido el líder de la casa, en ese entonces Adrián Marcelo, quien gozaba de inmunidad.

Todo terminó con la expulsión de Potro, quien era considerado por Tierra como uno de sus elementos más fuertes, un regaño para todos y la advertencia de jugar limpio y siguiendo el reglamento.

* Ricardo Peralta tacha de homofóbico a Arath de la Torre. Otro momento intenso ocurrió en la cuarta semana, durante uno de los famosos posicionamientos de las galas de nominación. Ricardo Peralta confrontó a Arath de la Torre por un comentario en el que, supuestamente habría coartado su expresión de género al criticar uno de sus vestuarios; incluso lo tachó de homofóbico.

De la Torre, por su parte, lanzó fuertes declaraciones en las que, no sólo desmintió al youtuber, sino que le pidió no copiar lo hecho por Wendy Guevara en la edición pasada: "no eres Wendy Guevara, ella es otra cosa. Búscate otra historia, porque esa ya se contó", dijo.

Después de lo sucedido, las redes sociales se fueron contra Peralta. La comunidad LGBTQ+ lo tachó de quererse colgar del movimiento para su beneficio y sus seguidores comenzaron a bajar considerablemente, al punto de disminuir del millón a los 874 mil.

* Odio hacia Mariana Echeverría provocado por un mango. Una de las eliminaciones más controvertidas fue la de Mariana Echeverría, quien previo a su salida se ganó el rencor de los fans por sus comentarios malintencionados y acciones contra algunos de sus compañeros, sobre todo contra Briggitte Bozzo. Durante una fiesta la conductora y la actriz discutieron, y es que entre el banquete que la producción les dio se encontraban un par de mangos.

Mariana le exigió a la joven que entregara la fruta para compartirla con el resto, pero Bozzo se negó. Más tarde, la conductora le quitó el mango y lo guardó en el refrigerador, por lo que Briggitte y Gala tuvieron que robarlo.

Esto causó tanta polémica, que el día de la expulsión de Echeverría varios negocios ofrecieron promociones y hasta la fecha es recordada por este episodio.

* La rivalidad entre Gomita y Gala Montes. Desde la primera semana ambas jóvenes se declararon la guerra, primero porque Gala acusó la expayasita de hacer trampa durante una de las pruebas; sin embargo, la enemistad se hizo más fuerte cuando las dos pusieron sus ojos en la misma persona, Agustín Fernández.

Entonces, los piques, las discusiones, las peleas y reclamos entre la actriz y el influencer escalaron al grado de que ésta última aseguró que se vengará de Montes por burlarse de ella.

Hasta el momento han sido cinco los eliminados, en el siguiente orden: Paola Durante, Shanik Berman, Potro, Mariana Echeverría y Sabine Moussier, quien se llegó a quejar que no quería salir por problemas financieros; y esta noche un habitante más se sumará a esta lista.