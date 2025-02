Premios Goya: Richard Gere dice que Donald Trump es "un matón"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Richard Gere, protagonista de las películas "Mujer bonita" y "Chicago", calificó de "matón" a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Al recoger el Goya Internacional a su trayectoria, en una ceremonia que premia a lo mejor del cine español, el actor señaló que él procedía de un "lugar oscuro".

"Donde un matón es el presidente, pero no solo pasa en Estados Unidos, en todo el mundo el autoritarismo se está haciendo con el control, tenemos que estar alerta, tenemos que tener valor, fuerza, coraje, porque hay espacio para el amor básico", señaló.

Gere ha sido de los más fieros críticos de Trump, quien en su segundo periodo presidencial que apenas inicie, ha emprendido una política dura en contra de migrantes y ha firmado documentos para que el país salga de temas como el cuidado ambiental.

El premio le fue entregado por su amigo, el actor manchego Antonio Banderas, de quien dijo ha estado diciendo sólo cosas bonitas de él en los últimos meses.

"Se trata de un aliento maravilloso. Estos premios a la trayectoria profesional siempre pienso que son un poco prematuros porque aún me queda mucho por hacer. Yo no soy tonto. Sé por qué me han dado este premio. Es porque me he casado con esta hermosa mujer de Galicia", dijo dirigiéndose a su esposa, presente.

Minutos antes de la fiesta del cine español, a su paso por la alfombra roja, reconoció estar nervioso.

"Estoy emocionado, todo es así, llevamos nosotros una vida muy tranquila, así que todo esto no pone muy nerviosos", expresó.