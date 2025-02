Antigua foto de Ricky Martin y Verástegui revive rumores de romance

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Eduardo Verástegui se ha convertido en una figura controversial debido a algunas de sus posturas políticas, una de ellas está relacionada con su visión de que sólo las relaciones entre mujeres y hombres entran dentro de la norma y "la normalidad", sin embargo, una fotografía, de hace más de dos décadas, en la que aparece junto a Ricky Martin ha revivido los rumores de que, presuntamente, sostuvieron una relación amorosa cuando eran jóvenes.

Su participación durante la llamada Conferencia de Acción Política Conservadora ha provocado reacciones negativas, pues Verástegui remató su participación realizando el conocido saludo fascista, adoptado en el pasado por líderes de regímenes totalitarios como Benito Mussolini, Adolfo Hitler y Francisco Franco y que, en la actualidad, también es articulado por Elon Musk.

El actor desacredita a quienes afirman que realizó el saludo nazi, sugiriendo que ese análisis carece de argumentos sólidos, como indicó al actor Alfonso Herrera en una respuesta directa en X:

"Veo que además de distorsionar la historia universal, también necesitas una revisión de comprensión básica, mi saludo fue un gesto de respeto y cariño hacia la audiencia, pero algunos prefieren ver fantasmas donde no los hay; menos ignorancia y más lectura te harían bien".

Este saludo -se ha dicho- tiene sus orígenes en la antigua Roma, aunque, en realidad, la prueba material más antigua que lo demostraría data de 1784 (más de mil años después de la caída del imperio romano), en uno de los óleos del pintor francés Jacques-Louis David, en donde trazó a dos soldados del ejército romano donde extienden el brazo derecho hacía arriba.

Todo esto sale a colación ya que, a lo largo de su carrera, como activista político, Verástegui ha fundamentado sus posturas a través del conocimiento de la historia antigua y la religión católica, la que profesa estrictamente.

Desde hace dos décadas, el productor practica la castidad; en distintas entrevistas ha explicado que, si antes no lo hizo fue porque vivía lejos de su religiosidad:

"Cuando descubro qué es ser católico, no es como un menú de cafetería, de ´esto sí, esto no´, o aceptas la religión completa o yo y yo dije ´lo que la iglesia diga´, lo que las enseñanzas de Cristo digan, eso voy a hacer, me guste o no, lo entienda o no, lo que pasa es que antes no vivía en la normalidad, vivía en el desorden", dijo en el podcast "Aladetres" hace unos meses.

Dentro de su religiosidad e ideología, el actor también ha mostrado su reserva ante la unión civil en personas del mismo sexo, postura que lo habría llevado a fracturar la amistad tan cercana que un día lo unió a Ricky Martin, como se ha dicho, desde el 2012.

De acuerdo con una publicación de ese año, de la revista "TVNotas", el cantante puertorriqueño lamentó que, luego de que hablara abiertamente de su homosexualidad, en 2010, Verástegui se alejara de él, pues hubo una época en la que, presumiblemente, vivieron juntos.

Fue esta misma revista que realizó una publicación, donde Ricky y Eduardo fueron portada, en la que narraba la historia de que, aparentemente, a mediados de los noventas, cuando ambos se encontraban en uno de los momentos más prósperos de su carrera, se mudaron juntos a una propiedad millonaria ubicada en Miami.

En 2005, el intérprete de "Livin, la vida loca" puso a la venta la mansión por un valor de 10, 6 millones de dólares.

A raíz de que este rumor se reviviera, durante noviembre del 2023, cuando Verástegui promocionaba la cinta "Sounds of freedom" (Sonido de libertad", donde exhibe los abusos sexuales a las infancias, fue cuestionada acerca de la presunta relación, tema del que se negó a hablar.

En redes aseguran que, si Verástegui está en desacuerdo con la comunidad LGBT+, llegando a sugerir que es una de las que perpetuán el abuso sexual infantil, es porque él mismo pudo ser abusado en el pasado.