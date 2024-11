Ricky Martin presume a sus enormes hijos mellizos

Como pocas veces ha ocurrido, Ricky Martin apareció con sus mellizos Valentino y Matteo en un evento público con Kamala Harris, la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos, cuyas elecciones se llevan a cabo hoy.

El cantante puertorriqueño formó parte del grupo de estrellas que mostraron su apoyo a Kamala la noche previa al día de las elecciones, celebridades como Oprah Winfrey, Lady Gaga y Jon Bon Jovi se volcaron con la candidatura en actos en todo el país.

El estado clave de Pensilvania estuvo especialmente concurrido: en Pittsburgh, el mitin de la vicepresidenta contó con Cedric the Entertainer, Katy Perry y Andra Day. En Filadelfia, el último acto de un largo día de Harris en el estado, estuvieron DJ Cassidy, Fat Joe y Ricky Martin, mientras que Gaga cantó una emotiva versión de "God Bless America" y Winfrey sacó a votantes primerizos al escenario.

Harris movilizó a artistas para intervenir y actuar en mítines en los siete estados clave el lunes, y los unió a todos en una transmisión en vivo para incentivar el voto.

En Las Vegas estuvieron Christina Aguilera y el dúo de electro-dance Sofi Tukker. En Raleigh, Carolina del Norte, Sugarland, el dúo de música country de Jennifer Nettles y Kristian Bush. Y en Detroit, entre los artistas que subieron al escenario estivo Jon Bon Jovi, interpretó una versión acústica del himno de la clase trabajadora de su banda, "Livin' on a Prayer".

Ricky Martin y sus mellizos

Valentino y Matteo ya no son unos niños, Ricky Martin dejó en el inconsciente colectivo la imagen de sus pequeños hijos cuando estos eran unos bebés y él presumió las fotos, los gemelos, nacidos en 2008 mediante gestación subrogada, ya son unos jóvenes que prácticamente alcanzaron la estatura de su padre. 1.82 metros.

Ricky puso al público a bailar al son de "Pégate", "Livin' la vida loca" y "La Copa de la Vida", para terminar con un mensaje: "Salven la democracia y voten por Kamala".

En sus redes compartió un par de instantáneas en las que aparecen Valentino, Matteo. él y Kamala.

"Clase de historia para mis chicos. Es un placer actuar en su mitin en Filadelfia. No olvides votar a la familia", escribió el cantante de 52 años.

Valentino, quien es muy activo en su cuenta de Instagram, donde comparte videos bailando y posando, posteó fotos con la candidata estadounidense y confesó:

"¡Fue increíble conocerte Kamala!"

Además, hizo una confesión con una foto frente al espejo, con la que su padre estuvo de acuerdo:

"¡Muy bien, está confirmado que el niño se ha ido!"

Además de Valentino y Matteo, Ricky Martin es papá de Lucía, nacida en 2018 y Renn, en 2019.