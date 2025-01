Ringo Starr presenta 'Look Up': Fusión de country y rock suave

Con un sombrero texano, lentes oscuros y barba poblada, es como aparece el que fuera baterista de The Beatles, Ringo Starr en su nuevo álbum "Look Up", un disco completamente country, donde sin embargo el baterista, mantiene su estilo, y los mensajes románticos en sus letras.

Las guitarras punzando en todo momento, y la voz melancólica que Ringo ha tenido desde que era miembro del cuarteto de Liverpool son elementos que mantiene el disco, así como las letras, que desde el primer tema "Breathless" (jadeando, sin aliento se enfocan en el amor).

"Cada vez que pienso en ti, nunca quiero vivir sin ti y, cada vez que vienes, estoy hechizado, estoy hechizado", dice el inicio de la canción.

Además, Ringo decidió incluir en la producción de este nuevo disco a músicos que han rescatado las tradiciones musicales estadounidenses como Billy Strings, quien trabaja también en el primer tema del disco "Breathless", un guitarrista de bluegrass género tradicional de la década de los 1940, característico por tener en sus sonidos banjo, y guitarra acelerada.

En la segunda canción del disco, la invitada fue otra estadounidense Molly Tuttle, también conocida en la tradición del bluegrass por su gran técnica en la guitarra acústica, principalmente en técnicas típicas de este género como el punteo plano, que es tocar las cuerdas simultáneamente, o rápidamente con plumilla, o el martillo, que es tocar las cuerdas golpeándolas con la mano izquierda en el "mango" o diapasón del instrumento.

Para "Look Up" las habilidades de Molly se expresaron más en la voz que en sus habilidades como instrumentista, en el tema que da nombre al disco, pero en el segundo tema que colabora, su guitarra puede escucharse, así como la armonía de su voz junto a la de Ringo.

Otras invitadas fueron Larkin Poe, dueto femenino mucho más cercano al rock que al country, pero que siguen siendo cercanas a los sonidos tradicionales que remiten a los paisajes desérticos de las carreteras norteamericanas.

Finalmente, para el tema "Thankful", Ringo invitó a Alison Krauss, cantante conocida también en el bluegrass y country, pero más por su ejecución intensa en el violín, pero en el disco de Ringo, aunque todo fue un homenaje a estos sonidos norteamericanos, no hubo espacio para la ejecución de Krauss al violín y se concentró en fusionar el country con el rock suave de Starr.