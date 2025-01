Conmoción en Culiacán: el trágico asesinato del youtuber ´El Pinky

Este viernes 10, fue encontrado en Culiacán, Sinaloa, el cuerpo sin vida del youtuber Agustín Paul "N" de 22 años, mejor conocido como "El Pinky", quien según informes preliminares fue ejecutado con arma de fuego.

El cuerpo del joven tenía las manos y los pies amarrados a la espalda.

El asesinato del creador de contenido, aparentemente se encuentra relacionado con la distribución de los volantes que señalaron a personalidades como Peso Pluma y Markitos Toys, por supuestamente estar vinculados con el cártel de "Los Sapitos".

El hecho conmocionó a miles de internautas, pues "El Pinky" llegó a ser reconocido localmente por su canal de YouTube llamado "Los Plebes de Barrancos", donde generó más de 97 mil suscriptores al compartir videos de entretenimiento y comedia.

En Instagram, la fama del influencer también se hizo presente, pues compartía fotos de él y sus amigos, registrando más de 33 mil seguidores.

Asimismo, su última publicación en la red social está causando gran revuelo, ya que fue hace una semana y con motivo del fin de año, compartió fotos de lo que serían sus últimos días de vida; "este año hubo tropiezos, así como también logré muchas cosas y aún falta mucho por lograr laboralmente", escribió el creador de contenido.

Entre fiestas y en compañía de sus amigos, las fotos que compartió el "El Pinky" en su última publicación, demostró lo orgulloso que se encontraba de su trabajo en su canal de YouTube.

También agradeció a quienes lo acompañaron a lo largo del año y señaló que el 2024 lo marcó por alejarse de personas "malas": "me alejé de gente mala y conocí gente increíble y con las mismas ganas de crecer, lo importante de todo es que no me rendí", agregó.