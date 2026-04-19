Rivalidad entre Alana Flores y Flor Vigna crece antes de pelea en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El evento de boxeo amateur mexicano Supernova Génesis 2026, ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Este espectáculo que combina música y deporte para crear todo un fenómeno del entretenimiento digital, se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Tras la polémica que se derivó de la renuncia de la actriz Samadhi Zendejas, quien estaba programada para enfrentarse contra la tetracampeona, Alana Flores, el evento completó su cartelera el pasado 17 de marzo, con la presentación oficial de la actriz, cantante y modelo argentina, Flor Vigna, ocupando el lugar.

Este combate se ha posicionado como uno de los más esperados de la noche, pues ambas participantes llegan invictas al ring que enfrentará a México contra Argentina: Vigna con un récord 2-0 y Flores con un 4-0.

Rivalidad entre Alana Flores y Flor Vigna

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La rivalidad entre Alana Flores y Flor Vigna se ha generado principalmente de cara a su pelea en Supernova Génesis 2026. Desde el evento de presentación del combate, ambas participantes incrementaron la tensión discutiendo la apuesta de su enfrentamiento, con Alana insistiendo en apostar dinero y Vigna defendiendo una apuesta de cinturones de sus victorias pasadas.

El conflicto creció cuando Alana Flores afirmó a través de Instagram que alguien del equipo de Flor Vigna quiso empujar intencionalmente a su mamá. Como respuesta, la argentina rápidamente negó las acusaciones y calificó las acciones de Alana como un intento de "desestabilización" de su rival, para sacarla de la pelea.

Declaraciones y polémicas previas al combate

Desde entonces la polémica ha escalado, con Vigna comentando que Alana Flores la está "haciendo" bajar 8 kilos y Flores asegurando que ya bloqueó a su contrincante de redes sociales.

Alana también ha hecho declaraciones públicas llamando a Flor una "hambreada y mitómana" por sus métodos para "ganarse" al público mexicano, y ha mencionado que la argentina "pelea muy sucio" y tiene un historial de "golpes ilegales" en peleas anteriores.

A tan solo una semana del enfrentamiento, este combate se ha convertido en uno de los principales de Supernova Génesis 2026, con altas expectativas para ambas participantes.