ROBERT DE NIRO MARCHA CONTRA DONALD TRUMP

Robert De Niro, Jane Fonda y Bruce Springsteen encabezaron la tercera edición de las protestas No Kings, que reunieron a miles de personas en distintas ciudades de Estados Unidos este sábado.

"No al rey Trump, no a guerras innecesarias que masacran a inocentes. No a un líder corrupto. Hay que detener a Trump. No puede hacer todas las atrocidades que ha estado haciendo sin la complicidad del Congreso", expresó De Niro en Nueva York, de acuerdo con Deadline.