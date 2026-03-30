ROBERT DE NIRO MARCHA CONTRA DONALD TRUMP
Robert De Niro, Jane Fonda y Bruce Springsteen encabezaron la tercera edición de las protestas No Kings, que reunieron a miles de personas en distintas ciudades de Estados Unidos este sábado.
"No al rey Trump, no a guerras innecesarias que masacran a inocentes. No a un líder corrupto. Hay que detener a Trump. No puede hacer todas las atrocidades que ha estado haciendo sin la complicidad del Congreso", expresó De Niro en Nueva York, de acuerdo con Deadline.
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