Robert Downey Jr. cambia drásticamente de look

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- ¿Qué se hizo? Fue la pregunta que rondó por la mente de muchos de los fans de Robert Downey Jr. luego de que se difundieran varias fotografías del actor durante la presentación especial de "Sr", el nuevo documental de Netflix sobre el fallecido padre del artista.

Y es que Robert apareció con un drástico cambio de imagen. Lejos quedó su clásico aspecto de Tony Starl, con el cabello negro y perfectamente peinado que mantuvo por más de 11 años, y en su lugar lució un nuevo corte completamente a rapa.

Lo que pocos sabes es que este nuevo estilo fue obra de sus hijos Exton, de 10 años, y Avri, de 8, quienes aprovecharon el nuevo proyecto del actor para deshacerse por completo de su cabellera. "Las cosas que hacemos por nuestro trabajo... y por nuestros hijos", escribió Downey Jr. junto a un video en su cuenta de Instagram, en el que se puede ver a los pequeños pasando un par de máquinas por su cabeza, mientras los mechones de pelo van cayendo.

Por supuesto que este nuevo look ha despertado todo un debate en las redes sociales, donde los usuarios ya se han dividido en opiniones, pues mientras unos aseguran que nada de lo que se haga le sienta mal, otros creen que los años ya han empezado a notarse y tener la cabeza rapada solo evidencia que ya no es un jovencito.

Aunque fue en la última cinta de Avengers, en el 2019, que el actor se despidió del personaje de Iron Man, mediante una emotiva carta que compartió en redes y en la que destaca que más allá de entretener, espera que su personaje hubiera dejado grandes enseñanzas entre los espectadores como la tolerancia y el combate a la injusticia.

Sin embargo, varios portales dedicados a los cómics y el universo cinematográfico que hay detrás de ellos han señalado que el actor podría volver a la saga, pues se encontraría en pláticas con el estudio para participar en "Avengers: Secret Wars" que se estrenaría en 2025, aunque esto no ha sido confirmado.

Por lo pronto, Robert se encuentra promocionado su docuserie y preparando dos proyectos más con HBO.