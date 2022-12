Robert Downey probó drogas a los 6 años: serie

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Robert Downey Jr, el actor que interpretó a Tony Stark en "Iron Man", se inició en el camino de las drogas cuando tenía sólo seis años; fue su propio padre quien lo indujo a que probara el estupefaciente en una noche familiar de póker en su casa de Nueva York.

La revelación forma parte de un documental que se estrenará en Netflix llamado "Sr.", en donde el famoso contará detalles de su particular historia familiar.

De acuerdo con el proyecto, todo comenzó cuando Robert Downey Sr , quien era un cineasta poco reconocido, vio a su hijo tomando una copa de vino blanco durante la reunión, pero en lugar de que este le quitara el vaso a la futura estrella, le colocó un porro de cannabis en las manos y le pidió que lo fumara.

"Dailymail" reporta que las drogas no fue lo único que le enseñó su padre sino que lo llevaba a ver películas con clasificación X y lo hacía actuar en sus propias producciones que estaban llenas de violencia.

"La vida hogareña implicó crecer en una familia donde todos consumían drogas", recordaría el actor.

La producción relatará el oscuro momento en que el famoso admitió frente a un juez en 1999: que su obsesión por la cocaína y la heroína comenzó desde que tenía 8 años, una situación que posteriormente lo llevó a tener problemas con la ley mientras a la par construía una exitosa carrera artística que lo convirtió en una de las celebridades mejor pagadas del cine gracias a su participación en Marvel.

Con respecto a su adicción expresó: "Era como si tuviera una escopeta en la boca, y tengo el dedo en el gatillo, y me gusta el sabor del metal".

Pese a que el hombre de 57 años vivió bajo una crianza que a algunos les parecería extraña, él mismo ha hablado sobre el amor que siempre sintió por su padre, además que en diversas ocasiones ha evitado caer en las recriminaciones.

Años antes de que Downey Sr perdiera la vida a los 84 años a causa de la enfermedad de Parkinson, también expresó se sentía avergonzado por el trato que tuvo con su hijo.

Las drogas no sólo afectaron la vida de ambos, ya que incluso el famoso externó que hubo un momento en que estas eran el punto de conexión: "Cuando mi papá y yo nos drogábamos juntos, era como si él tratara de expresar su amor por mí de la única manera que sabía", dijo en 1988.

Los problemas con los estupefacientes afectaron su comportamiento, particularmente, mientras estudiaba en la escuela secundaria y salía de fiesta con otros actores de Hollywood que para ese momento ya eran reconocidos en el medio.

A sus 18 años, Robert Jr se vio obligado a buscar sus propios medios para sobrevivir, pues su padre le cortó la ayuda financiera.