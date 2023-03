Rock de antaño y ska prenden el segundo día del Vive Latino 2023

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Entre máscaras de colores y chamarras de cuero arrancó el segundo día del Festival Vive Latino 2023 en el que destacó el sonido de bandas de antaño como Allison, grupo que comenzó en 2002 y se presentó en la carpa escena indio para cantar temas como "Me cambió" y "Memorama".



"Gracias por estar aquí en el festival del corazón de México", dijo Erik Canales, vocalista de la agrupación, al público que los acompañó en el segundo escenario más importante del evento musical.

Al mismo tiempo se presentaba Tokio Ska Paradise Orchestra en el Escenario Indio, el principal, la Banda de jazz y ska formada en 1985 llegó con trajes color rosa y puso a bailar a los asistentes con canciones como "Small White", que los fans coreaban entre el slam y gritos.

En honor a la temática de esta edición, con lucha libre, varios asistentes como David Juárez portaron máscaras de luchadores, en su caso de Súper muñeco.

"Cada año la traigo y aunque a veces me da calor, ya me acostumbré", dijo Juárez en entrevista.

Vive Latino con conciencia

Entre cada uno de los cinco escenarios y los stand de lucha y comedia, había carpas con actividades distintas, entre las que destacaban las de concientización social como el "tendedero de M?s hico", que impulsa preocupaciones colectivas y donde los asistentes colgaban un deseo de cambio.

"Lo que más ha habido en esta ocasión son temas de salud mental como la depresión y la ansiedad", dijo el director de M?s hico.

Además de impulsos musicales como el de la productora Cocoa que dirige Cristina Cosío, quien estaba regalando el disco 50/50 hecho por 22 bandas emergentes mitad hombres y mitad mujeres.

"Lo que queremos es acabar con la brecha de género y da gusto que festivales como este lo promuevan entre los jóvenes", dijo Cosío.

Hoy también se presentará Vivir Quintana, creadora del himno feminista "Canción sin miedo" por lo que algunas de las asistentes llegaron con pancartas con frases en favor de la mujer como "Nos queremos vivas, libres y sin miedo".

Entre las primeras bandas presentes también estuvo la argentina Bandalos Chinos, que entre temas como "Departamento" y "Vámonos de viaje" puso el toque metálico en el escenario con sus camisas y visuales.

Una de las más agrupaciones más esperadas de este segundo día es Red Hot Chili Peppers que trajo tanto a jóvenes como a adultos a escuchar a la banda creada en los 80, como Fernando Brito de 38 años, quien ya los había visto antes en California y acudió este domingo sólo para verlos en México.

"Los escenarios y la energía de los mexicanos no se pueden comparar con los de los festivales en California, aquí todo es más grande y más familiar", señaló Brito.