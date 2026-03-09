Rodrigo Vidal revela por qué canceló biografía de Sergio Andrade

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- El actor

rememora que, en 2007, cuando

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

fue liberado, estuvo a poco de encargarse de la producción de unadel compositor y, aunque ya habían llegado a un acuerdo, la cinta no llegó a ser rodada, esto debido a la forma mezquina en que el expresidiario se comportó.El actor fue captado en, debido a que se encuentrade unaen la que participará.Emotivo,recordó la, cuando se paseaba por los pasillos de la televisora, de la misma manera que ahora lo hacen nuevos actores, como ha podido apreciar, en su regreso al canal."Qué; me encanta ver a estos chicos, así como yo empecé, ver estas, ahora yo soy de los viejotes, es muy lindo este", compartió adurante un "chacaleo".Pero, todos estos años en quecontinuó su, no sólo se destacó en la rama de la actuación, sino que cimentó sus bases comoy escritor.De hecho, como rememoró frente a los, hace, no sólo estuvo en pláticas conpara llevar su vida a la pantalla grande, sino que hasta habían negociado cuánto dinero granaría elmusical, porpara"Lo estábamos firmando para hacer tresde dos horas, con, ya estaba todo para cerrarse", reveló.Sin embargo, el compositor habría tratado dede, y llegar a negociaciones directas, pese a que fue él quien lo buscó y quien se encargó de visitarlo en prisión, en diferentes ocasiones, para entrevistarse con él y conocer qué momentos de su vida serían los claves para contar en las cintas.hizo una estupidez, él, unos días antes de que saliera (del Cereso de Chihuahua), le habló a-le habló al presidente-, directamente, brincándome a mí y dijo ´oye, sí quiero que se haga lo de mi película, pero la quiero producir y dirigir yo, quiero que saquen ade en medio y todo conmigo´"."Yo estuve en la cárcel, muchas veces con Sergio (lo),, viendo de qué se iban a tratar las, nos contó unasque habrían sido un cañonazo, si las hubiéramos hecho", detalló.Sin embargo, laque existía entrey elimpidió asalirse con la suya y, en cambio, por su insinceridad a la hora de conducirse, fueron el actor y el presidente dequienes yacon él, pese a que sabían que, la historia del músico habría dado mucho de qué hablar."´¿Qué quieres que hagamos,?, yo... lo'", le indicó elal actor.Fue entonces quele tomó la palabra y la producción ya no se llevó a cabo y, aunque tiempo después,le ofreció disculpas, en búsqueda de continuar el proyecto, él yaen la historia delmusical."Fíjate..., le ganó lay fue una, la regó porque estaba cobrando muy bien,ya había autorizado lo que él quería cobrar, habría sido un, lamentablemente, esta industria está llena de traidores".El actor remató señalando que, en lasno sólo hubiera hablado de, sino dedel medio."() entre muchos otros nombres que no te puedo decir, híjole... se te paran los pelos si te digo todos los nombres que aparecen ahí y todo lo que contó", destacó.