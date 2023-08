Rolling Stone critica canción de Rauw Alejandro a Rosalía

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el cantante Rauw Alejandro estrenará su nuevo sencillo "Hayami Hana", con dedicatoria para su expareja Rosalía, la revista Rolling Stone criticó la canción, asegurando que el puertorriqueño se la pudo haber enviado directamente a la española.

Por medio de un artículo, la prestigiosa revista felicitó al cantante "por estar en contacto con sus emociones y estar dispuesto a ser vulnerable en la pista".

Sin embargo, criticó que la canción haya sido difundida. "Probablemente habría funcionado mejor si se lo hubiera enviado directamente a Rosalía".

Finalmente, adelantó que "con suerte, su próximo álbum estará lleno de la grandeza posterior a la ruptura que esperamos con la estrella puertorriqueña".

En la canción Rauw Alejandro menciona que nunca hubo otra persona, pero que hasta el momento no entiende la razón de la ruptura: "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel, ella siempre tuvo la clave de mi cel, esto fue algo más que no está en mi poder".

También recalca su constante admiración hacia la española: "Sé que vas a ser la mejor artista, es otra como tú en verdad no creo que exista, eres la portada más bella de todas las revistas".

¿Qué significa "Hayami Hana"?

"Hayami" viene del japonés y hace referencia a "mujer de gran belleza, un tanto inusual", en tanto que "hana" se refiere a la palabra "flor".

Entonces "Hayami Hana" vendría a ser algo como: "flor de gran belleza singular".