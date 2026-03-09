¿Romance entre Jessica Alba y Joe Burrow?

logo pulso
Fotogalería | Un día después del 8M

Fotogalería | Un día después del 8M

La actriz fue vista con el jugador de la NFL en Las Vegas

Por Redacción

Marzo 09, 2026 11:44 a.m.
Un simple paseo por Las Vegas desató una ola de especulaciones que dejó a fans y curiosos hablando sin parar. Jessica Alba (44 años) y Joe Burrow (29), mariscal de los Bengals, fueron vistos compartiendo un momento en un casino, y en cuestión de horas, las redes sociales estallaron con rumores de romance. 
Pero, antes de que los titulares se salieran de control, fuentes cercanas a la actriz pusieron los puntos sobre las íes: no hay romance entre Alba y Burrow. Según estas fuentes, la actriz sigue vinculada sentimentalmente con el popular actor Danny Ramirez (33), y la aparición en Las Vegas fue simplemente parte de una salida con un grupo de amigos
El mundo del espectáculo y los deportes a menudo mezcla amistad con intriga, y este caso no es la excepción. Encuentros casuales en espacios públicos pueden alimentar rumores que crecen más rápido que un pase de touchdown de Burrow. Alba ha sido clara sobre mantener su vida privada lejos del escrutinio mediático.
A pesar de los comentarios en redes, la situación real parece mucho más sencilla: Jessica Alba continúa con sus compromisos profesionales y su relación con Danny Ramirez sigue intacta, incluso han pasado juntos algunos días en la CDMX. Mientras tanto, los rumores infundados se desvanecen.

Redacción

La actriz fue vista con el jugador de la NFL en Las Vegas

