Rosalía anuncia su gira de este año

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- "Se viene año de festisss y con cositas nuevas, jjjihhihihujhu", fue el epígrafe que escribió Rosalía para hacer el gran anuncio: comienza su "gira" de festivales por distintas ciudades del mundo. Luego de su "Motomami Tour" exitoso, la cantante seguirá en contacto con sus fans a través de más conciertos.

La publicación hecha por Rosalía ya ha superado el millón de "Me gusta" y casi 7 mil personas le han dejado un comentario de celebración, elogio y buenos deseos. En la imagen, se la ve a la pareja de Rauw Alejandro luciendo parada y de frente a la cámara, con un look muy sexy.

Rosalía posó para el anuncio con calcetines rojos y ropa interior en su parte inferior del mismo color. La cantante española lució solo dos pares de guantes de motocicleta para cubrirse su parte delantera superior y dejó al descubierto su abdomen plano y su figura esbelta.

Además, en esta oportunidad, la intérprete de "Despechá" amarró su cabello en dos trenzas y portó unas pequeñas gafas oscuras. El look arriesgado de la barcelonesa fue completado con una gargantilla de cadenas con un gran dije. Las ediciones del festival Lollapalooza en varios países de Sudamérica y otros festivales del continente figuraron entre las presencias de la compositora.

Pero además, la actriz de 30 años estará presente en su país natal con tres fechas y en otros sitios de Europa como Francia, Italia, Dinamarca, Grecia, Bélgica, Portugal y Suiza. Respecto a nuestro país, la ganadora de varios premios importantes de la música, entre ellos once Grammy Latinos, se presentará el próximo 2 de abril en el marco del Festival Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México.