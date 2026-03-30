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ROSALÍA ARRANCA GIRA MUNDIAL

Por EFE

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A
ROSALÍA ARRANCA GIRA MUNDIAL

Entre el calvario y el paraíso, como se presentaba en su más reciente disco ´Lux´, Rosalía arranca este lunes el tramo español de su gira mundial en un momento paradójico en el que conviven hitos artísticos y grandes alabanzas con polémicas continuadas y alguna pequeña debacle como su abrupto concierto en Milán.

Cuando el pasado noviembre se publicó su cuarto disco de estudio, el mundo entero pareció caer rendido a su acercamiento desde el pop a la música clásica. Billboard, Rolling Stone o The Guardian lo colocaron en el podio de lo mejor del año, mientras que Madonna no dudó en calificarla como "una visionaria".

No despertó el mismo entusiasmo su aproximación a una noción muy personal de la espiritualidad, ni entre quienes consideraron que utilizaba la iconografía católica con fines estéticos, ni entre quienes lo consideraban un retroceso a una moralidad que parecía ya superada. ´Lux´ concluyó 2025 como el disco en español de mayor éxito entre el público, solo por detrás de ´Debí tirar más fotos´ de Bad Bunny. 

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