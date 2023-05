A-AA+

Rosalía envía contundente mensaje a JC Reyes por fotos falsas



Miércoles, 24 de mayo de 2023 15:27 | Espectáculos, Cultura y Estilos | ROSALIA-REDES



CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles, Rosalía compartió con sus seguidores un mensaje con el que manifestó su desaprobación a JC Reyes. Ello luego de que el rapero publicó una foto falsa de la catalana "mostrando" su busto.

El hecho fue reprobado por decenas de internautas, fans y hasta por la propia intérprete de "Despechá". Y es que el cantante lo hizo con una clara intención: sexualizarla.

A causa de la indignación que generó el poseo en Instagram, Reyes decidió retirar la publicación. Pero ni así se salvó de ser linchado en redes sociales, pese a que pidió "no exagerar" por la difusión de la imagen.

La "Motomami" no se quedó callada ante la manipulación de las fotografías. "El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing", señaló en su cuenta de Twitter.

Al mismo tiempo desmintió a Reyes. "Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco", escribió en el tuit que al momento acumula 3.5 millones de vistas.

Rosalía también arremetió contra las personas que apoyaron a JC Reyes y es que en una transmisión el cantante bromeó con la situación. "Nada más estaba expresando lo que sentía, no era para que se alteraran de esa manera (...) A la chavala sólo se le ve el escote", repitió en varias ocasiones.

Por lo anterior, la compositora de "El mal querer" sentenció: "Existe algo llamado consentimiento y todos a los que les pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendan que vienen de una mujer".

La española recalcó a sus más de 4 millones de fans que las mujeres son sagradas y que deben ser respetadas.

Rauw Alejandro, pareja de la cantante, también se pronunció a propósito de la polémica en la que Reyes fue acusado de difundir una deepfake, es decir, videos, audios e imágenes manipuladas mediante un software de Inteligencia Artificial.

"Ya ella habló, lean bien y déjenlo ahí... Tranqui baby que tú tienes a España contigo y el mundo entero. Y también me tienes a mí y a Puerto Rico", escribió en respuesta a Rosalía.