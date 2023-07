Rosalía lloró en concierto de París

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su compromiso y la relación que mantuvieron por más de tres años. Los cantantes incluso se habían comprometido y dado a conocer la noticia en el videoclip "Beso".

Pero, a las parejas ni todo el amor ni todo el dinero, y este miércoles el cantante puertorriqueño confirmó que su relación había terminado meses atrás. El mensaje llegó luego de que en redes sociales se señaló al intérprete de "Todo de ti" de infidelidad con una modelo.

Los primeros en reaccionar fueron los fans de la Motomami, quienes relacionaron la noticia con un par de videos que se han viralizado en las últimas horas en TikTok en donde se ve a Rosalía llorar durante el concierto con el que cerró la gira de Motomami World Tour en París.

Ambos clips que circulan en TikTok muestran a Rosalía intentando contener la tristeza sobre el escenario y derramando lágrimas mientras interpreta "Hentai", canción que le habría dedicado a Rauw.

Mientras que un segundo TikTok muestra a Rosalía con los ojos hinchados y llorosos mientras interpreta "Beso". Algunas estrofas incluso se le dificultó cantarlas.

acaba de salirme en tiktok rosalía llorando cantando hentai en el último concierto de la gira y todo ha cobrado sentido de repente pic.twitter.com/h9hJ4nMHnm — hugo (@arctichugo_) July 25, 2023

Y es que no por ser famosos el desamor duele menos y prueba de ello son las imágenes en las que se ve a la española vulnerable."Ay Raúl qué hiciste", "Ahí nadie sabía que había terminado :(", "ya no tiene su anillo", "Esos ojos de llorar mucho y muchos días todos los conocemos", son algunos de los comentarios que se leen en el video que ya suma varios "Me Gusta".Las señales de desamor que Rosalía mostró y nadie captóPero no fueron las únicas señales que dio Rosalía que las cosas en su vida no iban del todo bien. Días antes había publicado un par de fotografías en su cuenta de Instagram bajo la descripción "Días de todo".En la imagen de portada se ve a Rosalía con los ojos llorosos y el rímel corrido de alguna lágrima que había caído. Incluso en el mensaje que envió a sus fans por el final de su Motomami World Tour se notó la ausencia de Rauw, dado que optó agradecer a su familia, equipo y fans."Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyéis es de x vida", escribió en la publicación en la que afirmó que la gira fue un huracán que trajo y se llevó muchas cosas de su vida"."Sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto", todo parece indicar que con el fin de la gira, la española se tomará un tiempo para sí misma, pues optó por despedirse temporalmente de sus fans.