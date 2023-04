Rosalía recibe peluche de Dr. Simi en concierto del Zócalo

Galería 1 de 6

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Para los artistas que pasan por los escenarios en México, llevarse un peluche del "Dr. Simi" ya se ha convertido casi en una "tradición". Este viernes por la noche Rosalía recibió el particular muñeco durante el concierto masivo que ofreció en el Zócalo capitalino.

La española inició el espectáculo con su frase distintiva: "Chica, ¿qué dices?", para después interpretar "Saoko", seguido de "Bizcochito" y otros temas musicales de su último álbum "Motomami".

La cantante recogió el peluche, lo tomó entre sus manos y expresó "Gracias, México".

Pero, esta no es la primera vez que Rosalía recibe un peluche del Dr. Simi, en los conciertos que ofreció en el Auditorio Nacional en agosto de 2022, los fans de la española la dotaron de varios ejemplares.

Muñecos vestidos con atuendos inspirados en "la Motomami" y otros peluches fueron arrojados al escenario. En aquella ocasión Rosalía presumió la colección de peluches que recibió durante sus conciertos en México.

En su cuenta de Twitter quedó el recuerdo de la cantante posando con los muñecos de peluche y una bandera de México.

"México, gracias, me voy con el corazón llenito (y la maleta de simis) hahaha. Os amo, gracias por ser tan generosos conmigo y cantaroslo todo y ser tan Motomamis", escribió el 21 de agosto de 2022 en sus redes sociales.