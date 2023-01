Rosalía se suma al cartel del festival Ceremonia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- Rap, trap y hasta balada. Desde Travis Scott hasta Julieta Venegas, son los artistas que conformarán la cuarta edición del festival Ceremonia en la Ciudad de México, ahora, la última ganadora a mejor álbum del año en los Latin Grammy, Rosalía se integra al cartel.

Luego de su exitosa gira "Motomami Tour", en el 2022, la española fue anunciada en su segundo festival para lo que va de este año, luego de darse a conocer que será una de las artistas principales del Coachella.

La última vez que Rosalía se presentó en México fue en el Auditorio Nacional, con un lleno total y una euforia desbordada por su público, que se demostró a través de caracterizaciones, bailes y cientos de aplausos.

Como era de esperarse, la noticia generó grandes expectativas entre sus fans, quienes, incluso, comenzaron a sospechar que la cantante podría dar algunas funciones en solitario.

Cada vez es más común ver, festivales que incluyen géneros y artistas que anteriormente no eran característicos de un evento que tenía como común denominador al rock, en sus diferentes facetas.

El resto del cartel lo componen diferentes artistas como M.I.A, Jamie X.X, L'Mperatrice, o el rapero Villano Antillano.

¿Cuándo es y cuánto costarán los boletos?

El festival se realizará el 1 y 2 de noviembre del 2023, en el Parque Bicentenario, los costos de los boletos son los siguientes, aunque actualmente la plataforma para adquirirlos reporta poca disponibilidad.

Primera etapa:

Abono general: 2 mil 820 pesos

Abono Comfort Pass: 3 mil 600 pesos

Abono Plus: 4 mil 320 pesos

Segunda etapa:

Abono General 2 días: 3 mil 420 pesos

Abono Comfort Pass 2 días: 4 mil 500 pesos

Abono Plus 2 días: 5 mil 400 pesos.