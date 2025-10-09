Rosy Ocampo presenta la telenovela 'Papás por siempre' con Ariadne Díaz y José Ron

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- "Papás por siempre" es la continuación directa de "Papás por conveniencia" (2024), nuevamente protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron, quienes retoman sus papeles en lo que Rosy Ocampo describe como "la primera novela en su tipo", ya que contará con un salto temporal de cinco años en la historia.

El proyecto está por estrenarse en la televisión nacional con un elenco que combina experiencia y juventud, incluyendo a Elías Moreno, Erika Buenfil y nuevos talentos como André Sebastián, quien vive sus primeros momentos frente a las cámaras.

Bajo la producción de Rosy Ocampo, conocida por su trabajo en "Plaza Sésamo" y "Qué pobres tan ricos", la telenovela apuesta por la originalidad y los valores familiares.

"Hoy no solamente celebramos el inicio de una nueva telenovela, sino una apuesta por la originalidad, la familia y la capacidad para transformar la realidad", expresó la productora durante la presentación del proyecto.

Una de las grandes incorporaciones es Erika Buenfil, quien interpreta a la madre del personaje de Ariadne Díaz. La actriz compartió sentirse feliz con el papel:

"Es una mujer muy divertida, franca, grosera e imprudente, intolerante, pero ama profundamente a su familia. Ella viene a reconciliarse con los suyos, muere por saber lo que es tener a todos esos niños que van a ser sus nietos y a su hija cerca", explicó.

¿Cuándo y dónde ver "Papás por siempre"?

"Papás por siempre" se estrenará el lunes 13 de octubre de 2025, a las 20:30 horas (tiempo de la Ciudad de México). Podrá verse a través del Canal de las Estrellas y también en ViX, para quienes prefieran seguirla en streaming.

El elenco principal está conformado por Ariadne Díaz, José Ron, Daniela Luján, Martín Ricca, Miguel Martínez, Erika Buenfil, Altaír Jarabo, Juan Diego Covarrubias, Michelle González, José Elías Moreno, Tania Lizardo y Pablo Valentín, entre otros.