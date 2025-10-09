logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Rosy Ocampo presenta la telenovela 'Papás por siempre' con Ariadne Díaz y José Ron

Descubre quiénes forman parte del elenco de la telenovela 'Papás por siempre'

Por El Universal

Octubre 09, 2025 08:18 p.m.
A
Rosy Ocampo presenta la telenovela Papás por siempre con Ariadne Díaz y José Ron

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- "Papás por siempre" es la continuación directa de "Papás por conveniencia" (2024), nuevamente protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron, quienes retoman sus papeles en lo que Rosy Ocampo describe como "la primera novela en su tipo", ya que contará con un salto temporal de cinco años en la historia.

El proyecto está por estrenarse en la televisión nacional con un elenco que combina experiencia y juventud, incluyendo a Elías Moreno, Erika Buenfil y nuevos talentos como André Sebastián, quien vive sus primeros momentos frente a las cámaras.

Bajo la producción de Rosy Ocampo, conocida por su trabajo en "Plaza Sésamo" y "Qué pobres tan ricos", la telenovela apuesta por la originalidad y los valores familiares.

"Hoy no solamente celebramos el inicio de una nueva telenovela, sino una apuesta por la originalidad, la familia y la capacidad para transformar la realidad", expresó la productora durante la presentación del proyecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una de las grandes incorporaciones es Erika Buenfil, quien interpreta a la madre del personaje de Ariadne Díaz. La actriz compartió sentirse feliz con el papel:

"Es una mujer muy divertida, franca, grosera e imprudente, intolerante, pero ama profundamente a su familia. Ella viene a reconciliarse con los suyos, muere por saber lo que es tener a todos esos niños que van a ser sus nietos y a su hija cerca", explicó.

¿Cuándo y dónde ver "Papás por siempre"?

"Papás por siempre" se estrenará el lunes 13 de octubre de 2025, a las 20:30 horas (tiempo de la Ciudad de México). Podrá verse a través del Canal de las Estrellas y también en ViX, para quienes prefieran seguirla en streaming.

El elenco principal está conformado por Ariadne Díaz, José Ron, Daniela Luján, Martín Ricca, Miguel Martínez, Erika Buenfil, Altaír Jarabo, Juan Diego Covarrubias, Michelle González, José Elías Moreno, Tania Lizardo y Pablo Valentín, entre otros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rosy Ocampo presenta la telenovela Papás por siempre con Ariadne Díaz y José Ron
Rosy Ocampo presenta la telenovela Papás por siempre con Ariadne Díaz y José Ron

Rosy Ocampo presenta la telenovela 'Papás por siempre' con Ariadne Díaz y José Ron

SLP

El Universal

Descubre quiénes forman parte del elenco de la telenovela 'Papás por siempre'

Angelina Jolie revela detalles íntimos de su divorcio con Brad Pitt
Angelina Jolie revela detalles íntimos de su divorcio con Brad Pitt

Angelina Jolie revela detalles íntimos de su divorcio con Brad Pitt

SLP

El Universal

La actriz Angelina Jolie se pronuncia sobre las dificultades de su divorcio con Brad Pitt y su demanda de compensación económica

Andrew Garfield desea actuar con Hugh Jackman en Marvel
Andrew Garfield desea actuar con Hugh Jackman en Marvel

Andrew Garfield desea actuar con Hugh Jackman en Marvel

SLP

El Universal

Hugh Jackman y Andrew Garfield podrían coincidir en una nueva película del universo Marvel.

Bad Bunny desata polémica al omitir God Bless America
Bad Bunny desata polémica al omitir God Bless America

Bad Bunny desata polémica al omitir "God Bless America"

SLP

El Universal

El cantante puertorriqueño Bad Bunny causa controversia al no cantar 'God Bless America', desatando críticas de Donald Trump.