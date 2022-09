Rubí Ibarra aceptó que no debió llegar a la final en La Academia

A-AA+

Tras desaparecer por unas semanas de los medios, Rubí Ibarra habló en el canal de Youtube, "Rayos X", acerca de sus merecimientos para llegar a la final de La Academia.

La potosina aceptó que aunque fue disciplinada en las clases y tomó con seriedad los consejos de maestros y jueces, cree que había alumnos con más talento que debían estar en su lugar.

Sin embargo, la experiencia en el reality es algo que no cambiaría por nada y le dejó grandes aprendizajes, así como el cariño del público.

Antes de la fase semifinal se ausentó por contagiarse de Covid-19, la producción decidió darle su pase a la siguiente etapa y expulsar a uno de los concursantes que se presentaron ese día en el show.

En redes sociales explotaron por considerar injusto dejar afuera a una de las personas que estuvieron cantando, pero un motivo para mantener a Rubí Ibarra fue su popularidad entre los seguidores de la emisión.

La misma quinceañera más famosa de México señaló que vivió por primera vez el papel de favorita de las redes sociales, algo que nunca creyó posible.

Recordó cuando se convirtió en una celebridad de Youtube recibió fuertes comentarios o bullying cibernético.

Estas críticas obligaron a la joven a tomar terapia y fue como aprendió a lidiar con esta clase de daño emocional.

Durante la entrevista, aceptó que de no ser por los televidentes jamás habría llegado a la final de La Academia y menos ser la participante más mediática de esa generación.

Señaló que se convirtió en foco de atención por mostrarse tal como es, entonces se dieron el tiempo en conocerla y esa esencia le permitió ganar el cariño de los seguidores.

¿Quién debió estar en su lugar?

Rubí Ibarra consideró que Fernanda merecía estar en la final.

Afirmó que su excompañera tiene una hermosa voz y quizá era su momento para competir por el premio contra Cesia.

Sin embargo, agradeció a sus seguidores por regalarle esa oportunidad de estar entre los finalistas y vivir uno de sus sueños.

También aclaró que los participantes si reciben los premios y reconoció que tanto los votos como otras situaciones son reales y no son historias ficticias para lograr incrementar la audiencia del programa.