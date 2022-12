Rubí, la exacadémica, cancela su primer concierto tras críticas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Si hubo algo que caracterizó a la última generación de "La Academia", fue la polémica, sobre todo la creada por una alumna en particular, Rubí Ibarra, una jovencita que hace años se volvió viral por la invitación que sus padres hicieron para su fiesta de XV años y que recorrió todo el Internet.

Desde que se supo que Ibarra formaría parte del programa, el público estuvo al pendiente de ella pero no por las razones correctas, sino porque la joven demostró tener un nivel vocal menor que al resto de sus compañeros y de inmediato empezaron a compararla con Jolette.

Pese a todo pronóstico la joven de 21 años logró colarse hasta la final y ahora ha decidido empezar una carrera artística; incluso, ya tendría su debut oficial como solista, pues hace unos días anunciaba su primer concierto; sin embargo, a las pocas horas la misma Rubí utilizó sus redes sociales para dar a conocer que el evento quedaba cancelado.

Sería el próximo 22 de diciembre cuando la exacadémica se presentaría ante sus fans en un recinto conocido como Foro 1869, en la Ciudad de México, pero por "problemas de logística", según aclaró Ibarra, se tomó la decisión de suspenderlo definitivamente.

Sin embargo, muchos no creyeron en esta versión y atribuyeron la cancelación del evento a las fuertes críticas que recibió por parte de los usuarios. Y es que la joven fue atacada por quienes consideran que no tiene talento para la música y así se lo hicieron saber en sus comentarios: "El escenario te come, no cantas. Llegasta a la final por puro negocio", "No cantas y mucho menos transmites", "Quién va a gastar su dinero en ir a escuchar a una desafinada", "Rubí no cantas", "Me pregunto qué tipo de persona puede atreverse a comprar un boleto para su concierto".

Cabe aclarar que esta publicación ya no se encuentra disponible en su perfil.

Ofrece reembolso

Por su parte, la cantante pidió a sus fans no preocuparse ya que a todos los que compraron sus entradas para este evento se les haría el reembolso de manera íntegra.

Además pidió estar pendientes a sus redes sociales ya que en los próximos días anunciará más fechas en las que se estará presentado, pues a pesar de este tropiezo continuará con su carrera musical.