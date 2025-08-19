Rubytates celebra 10 años con concierto en Teatro Metropólitan

Ciudad de México, 19 ago (EFE).- El grupo mexicano Rubytates anunció este martes el que será su quinto álbum de estudio, ´Despertar´, que irá acompañado de "un concierto especial" en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México el 13 de septiembre para celebrar los diez años desde el inicio de su carrera.

La banda, conformada por Pepe Nungaray, Abel Almonte, Fernando González, Maximiliano Díaz y Roberto Meza, afirmó que el objetivo de este "sueño" de concierto es "que sea una noche inolvidable para todos los que acudan como público y para nosotros (Rubytates)".

Aunque no pudieron dar toda la información sobre el evento aseguraron que recorrerán su discografía y tocarán cinco canciones inéditas de la mano de invitados especiales, entre los que estarán Camilo Séptimo, Disco Bahía y Donovan Morales, que se sumará a un espectáculo con una producción de escenario "innovadora".

Junto a ese concierto, anunciaron el lanzamiento de un disco que se publicará a finales de año y que está formado principalmente por colaboraciones de "antiguos amigos y compañeros".

"Estamos en un punto en la banda en lo que lo más importante es hacer las cosas con amor y con cariño (...). Estamos más maduros (...) no somos la misma banda que empezó hace diez años", expresaron los integrantes del cuarteto sobre su década de unión.

El álbum, titulado ´Despertar´, representa, según los originarios de Toluca, Estado de México (centro) una transición y madurez para la banda, reflejada en un sonido más sólido y letras más profundas que continuarán con su característico pop-rock estilo indie marcado por los sintetizadores y la percusión electrónica.

Aunque apuntaron que el disco se presentará completo en los últimos meses de 2025, anunciaron que las canciones se lanzarán "sencillo por sencillo para darle su propia vida a cada una".

Rubytates recorrerá México en cinco conciertos de una gira que continua el 22 de agosto en Aguscalientes, San Luis Potosí, Tijuana, Tlaxcala de Xicohténcatl, Pachuca de Soto y finalmente en el teatro capitalino.

Para este último concierto, "el más especial", el grupo anunció que se planean actividades previas a la actuación para interactuar con los fans y conocerlos de manera personal.