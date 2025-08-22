logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 40!

Fotogalería

¡FELICES 40!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Ruzzarín acepta pelea contra El Temach en Supernova Strikers

Así lo dio a conocer por medio de un video difundido a través de redes sociales

Por El Universal

Agosto 22, 2025 04:33 p.m.
A
Ruzzarín acepta pelea contra El Temach en Supernova Strikers

Diego Ruzzarín contestó la "propuesta" de enfrentamiento de El Temach, para el Supernova Strikers del próximo año.
Por medio de un video difundido a través de redes sociales, Diego Ruzzarín mencionó que "se está enterando" de que Luis Castilleja, mejor conocido como El Temach, lo retó a un duelo en la siguiente edición del evento de box amateur, Supernova Strikers.
"Me estoy enterando por acá que al parecer El Temach me mandó una invitación a pelear con él en el próximo Supernova", afirmó Razzurín en el video que ya circula por diversas plataformas.
En el reciente video, el creador de contenido, autor y políglota recuerda que en diversas ocasiones pasadas, él mismo invitó a El Temach a entablar el diálogo y tener un debate, sin embargo, afirma que al personaje –conocido por sus diversas polémicas y controversias– le dio "miedito" y ahora lo invita a pelear box.
"Sí, ¿por qué no? Negociemos. ¡Encantado! De hecho estaría chin***, no sé qué opines, que hagamos un debate y después del debate podemos hacer la pelea", dijo Diego Razzurín, aceptando la propuesta de El Temach.
El creador de contenido agregó un comentario "picante" dirigido a El Temach, que confirma que estaría dispuesto a pelear con él: "Así te puedo partir el hocico de manera intelectual y también en el ring. Suena bien, ¿no? Avísame qué opinas y le damos seguimiento".
En una entrevista con Juan Bertheau en el Supernova Strikers 2025, el creador de contenido le preguntó a El Temach con quién le gustaría "darse un tiro", a lo que el hidrocálido le contestó: "Con Ruzzarín. Ya lo vi. Estamos como del pre. Ahorita le voy a decir a ver si se jala".
El video fue compartido por el mismo Juan Bertheau a través de su cuenta oficial de TikTok y ya cuenta con casi 3.5 millones de vistas y más de 260 mil likes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ruzzarín acepta pelea contra El Temach en Supernova Strikers
Ruzzarín acepta pelea contra El Temach en Supernova Strikers

Ruzzarín acepta pelea contra El Temach en Supernova Strikers

SLP

El Universal

Así lo dio a conocer por medio de un video difundido a través de redes sociales

Jaime Camil impactado por hate tras convivencia con Ángela Aguilar y Christian Nodal
Jaime Camil impactado por hate tras convivencia con Ángela Aguilar y Christian Nodal

Jaime Camil impactado por 'hate' tras convivencia con Ángela Aguilar y Christian Nodal

SLP

El Universal

Jaime Camil se ve envuelto en controversia tras compartir momentos con Ángela Aguilar y Christian Nodal

Supernova Strikers: el significado de cajeta en short de Escamilla
Supernova Strikers: el significado de cajeta en short de Escamilla

Supernova Strikers: el significado de "cajeta" en short de Escamilla

SLP

El Universal

El evento Supernova Strikers destaca por la victoria de Franco Escamilla

Ibai Llanos desata controversia con su versión de chilaquiles en Mundial de Desayunos
Ibai Llanos desata controversia con su versión de chilaquiles en Mundial de Desayunos

Ibai Llanos desata controversia con su versión de chilaquiles en Mundial de Desayunos

SLP

El Universal

Tras la controversia por sus chilaquiles, Ibai Llanos emite disculpas y se compromete a probar la auténtica versión en México.