Menor discute con su madre y se sale de casa

Agentes de la Guardia Civil Estatal adscritos a la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género, atendieron un reporte sobre la no localización de un menor de 13 años, quien había salido de su domicilio, en la colonia Quintas de la Hacienda.

Debido a ello se desplegó un dispositivo que culminó sobre la avenida Seminario, en donde el menor fue ubicado a salvo y sin que su integridad estuviera en riesgo.

Fue la madre quien solicitó el apoyo de las autoridades y relató a los agentes estatales que habían tenido una discusión y que debido a ello su hijo se molestó y se salió de la casa.

Según el relato, la madre indicó que el menor tenía a unos conocidos por el rumbo del Seminario Mayor y entonces los policías se dirigieron a esa zona en donde finalmente pudieron localizarlo.

Fue así como el adolescente fue reunido con su familia, sin que por suerte se presentaran mayores incidentes y se habló con él para evitar que en el futuro se salga de nuevo de su casa.

La Secretaría de Seguridad Estatal reafirma el compromiso de salvaguardar la integridad de las familias potosinas, en caso de alguna situación de emergencia, reporta de inmediato a la Línea de Emergencias 9-1-1.