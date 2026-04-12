SABRINA Carpenter LLEVA EL GLAMOUR A HOLLYWOOD

Con una estética retro, un concepto cinematográfico, estrellas de cine y grandes éxitos, Sabrina Carpenter llevó el glamur de Hollywood al Festival de Coachella en su debut como cabeza de cartel.

Arrancó su actuación este viernes con un vídeo pregrabado al estilo film noir, en el que un policía, interpretado por Sam Elliott, le advierte sobre los peligros de ir a California.

Ya en vivo, la cantante desfiló por una pasarela repleta de estrellas que evocaban el Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard, antes de dar inicio al concierto con el tema ´House Tour´.

La primera parte de su set fue explosiva y estuvo marcada por vestuarios con brillos y gasas vaporosas y por algunos de sus temas más populares, como ´Busy Woman´, ´Taste Me´ y ´Manchild´.

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Este último destacó por su característico sentido del humor, acompañado de una coreografía interpretada por un grupo de bailarines vestidos de dálmatas y poodles, en sintonía con su más reciente álbum de estudio, ´Man´s Best Friend´.

El set se transformó en varias ocasiones: pasó de unas colinas que evocaban Hollywood, donde el característico letrero fue sustituido por uno que leía "Sabrinawood", a un estudio de grabación, un set de casting y, finalmente, a Broadway, con guiños a películas como ´Chicago´ o ´Fame´.