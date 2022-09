Salen a la luz dos actas de matrimonio de Yrma Lydya

A-AA+

El caso del feminicidio de la cantante Yrma Lydya Gamboa volvió a dar de qué hablar luego de que Jesús "N", abogado, esposo y presunto feminicida de la intérprete brindara una entrevista para dar a conocer detalles de su relación con la ahora difunta.

El pasado 23 de junio, Yrma Lydya fue privada de la vida en el restaurante Suntory, en la alcaldía Benito Juárez, luego de recibir dos impactos de bala en el tórax y uno en la cabeza.

Desde el Reclusorio Norte, donde se encuentra preso por el presunto feminicidio de la cantante, Jesús "N" fue entrevistado por el periodista Mario A. Salgado Becil, a quien le contó que su pareja le fue infiel y la señaló de haber robado pertenencias de su domicilio.

"Fui yo quien le pidió el divorcio; ya no estaba a gusto con sus escapadas y sus arbitrariedades y todo lo que me robaba y se llevaba de la casa (...) Ella me llamaba a todas horas diciéndome que iba a cambiar, que corregiría todo. Tenía acceso a mi computadora, acceso a algunas de mis cuentas, confiaba en ella", declaró Jesús "N".

Entre los documentos ofrecidos al periodista Mario A. Salgado Becil, donde se encuentran los señalamientos antes mencionados, también se suscitan dos actas de matrimonio.

Los documentos acreditan la unión matrimonial entre Yrma Lydya Gamboa Jiménez, de entonces 21 años de edad, y Jesús "N" de 78 años.

De acuerdo con el documento, el acta fue registrada el 27 de mayo del 2021 en el juzgado 49 de la delegación marcada con el número 1.

No obstante, existe otra acta que matrimonio, registrada el 9 de noviembre del 2021, en el juzgado 17 de la delegación 4, la cual presenta discordancias, pues en esta se registra que Jesús "N" tiene 77 años de edad.

En ambos documentos se registró que Yrma Lydya y Jesús "N" residían en el mismo domicilio, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón; en la segunda acta, se acredita que los padres de la intérprete se encontraban residiendo en el mismo domicilio que la pareja.