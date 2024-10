Salinas Pliego llama "chairo" aun usuario de Banco Azteca por quejarse

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, ha vuelto a generar polémica en redes sociales.

Esta vez, la controversia surge a raíz de la queja de un usuario identificado como @PandaDelAmor17, quien expresó su descontento respecto al servicio de Banco Azteca, también propiedad de Salinas Pliego. Según el usuario, una trabajadora del banco estaba maquillándose en horario laboral, lo que consideró inadecuado.

A través de una publicación que realizó en su cuenta de X, donde adjunto dos imágenes que mostraban el logo del banco y a la mujer utilizando un espejo, el usuario etiquetó al empresario, manifestando que "las empleadas de @RicardoBSalinas, maquillándose en vez de atenderte. Terrible el servicio de @BancoAzteca".

Tras esta denuncia, el usuario esperaba que el "tío Richie" tomara alguna acción, sin embargo, el magnate no tardó en responder de manera directa y, para algunos, contundente, pues arremetió contra el hombre, acusándolo de ser un "chairo" y sugiriendo que, además de solicitar un préstamo, estaba inventando situaciones.

Aunque todos creyeron que la conversación había terminado ahí, no fue así, ya que escaló cuando por medio de su cuenta de X, antes Twitter, Salinas reposteó la publicación donde explicó que su empleada no se estaba maquillando, sino retirando una pestaña de su ojo.

"Pinch*s llorones mamon*s, nada más porque a usted le gustan los hombres no quiere decir que la señorita no pueda quitarse una pestaña del ojo", escribió.

Este comentario encendió más las redes, pues algunos internautas señalaron que el servicio en varias sucursales de Banco Azteca era lento; comentarios que no le importaron al empresario mexicano, quien les sugirió que quienes no estuvieran conformes con el servicio del banco consideraran cambiarse a otra institución financiera.