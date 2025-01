Salinas Pliego manda mensaje por Navidad

Ricardo Salinas Pliego, el reconocido empresario y dueño de Grupo Elektra, ha logrado consolidarse como una figura influyente en las redes sociales gracias a su estilo directo y su actitud desafiante.

A lo largo de los años, el magnate ha sorprendido a sus seguidores con declaraciones que no dejan indiferente a nadie, abordando temas que van desde la política hasta la situación social del país.

En sus publicaciones, el "tío Richie" no ha dudado en criticar abiertamente las políticas gubernamentales, las cuales, según él, afectan directamente a la clase trabajadora y al pueblo mexicano.

En esta ocasión, el mensaje navideño que compartió a través de su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter) no fue la típica felicitación festiva que muchos esperaban, sino una reflexión contundente sobre la situación económica y social que atraviesa México, marcada por la inflación y los impuestos.

En su publicación, Salinas Pliego expuso su opinión sobre las políticas fiscales y la creciente presión económica que, en su opinión, está empobreciendo al pueblo mexicano.

"Inflación e impuestos: Las herramientas favoritas de los políticos para empobrecer a ese pueblo que dicen proteger... y del que no dejan de robar, al pueblo que el crimen organizado mata, envenena y extorsiona. ¿Hasta cuándo aguantarán o cuando se irán a organizar para pedir a cambio de tanto impuesto, una vida más segura y que dejen de abrazar y proteger delincuentes?", escribió el dueño de TV Azteca en su mensaje, citando un video del economista Thomas Sowell, conocido por sus análisis sobre la economía y las políticas públicas

Asimismo, cuestionó hasta cuándo la población seguirá soportando la carga impositiva sin recibir a cambio una mejora en su calidad de vida. Además, criticó la falta de seguridad en el país y la aparente protección que, según él, algunos políticos brindan al crimen organizado.

"¿Hasta cuándo aguantarán o cuándo se irán a organizar para pedir a cambio de tanto impuesto, una vida más segura y que dejen de abrazar y proteger delincuentes?", agregó en su publicación, cuestionando la capacidad del gobierno para enfrentar los problemas de seguridad y justicia que afectan a millones de mexicanos.

Tras estas fuertes palabras, Salinas deseó a sus seguidores una Feliz Navidad, pidiendo a Dios que los cuidara, ya que, según él, el gobierno de Morena no sería capaz de protegerlos, y más bien se encargara de "robarles todo".

Como es costumbre, sus palabras "encendieron" las redes, pues los comentarios y respuestas no se hicieron esperar, como el de un usuario que aprovechó para preguntarle si, en caso de ser presidente de México, también implementaría impuestos; a lo que el empresario fiel a su estilo directo respondió que, en su gobierno, solo existiría un sistema capaz de generar resultados.

"Solo habría un gobierno capaz de dar resultados", aseguró Salinas Pliego en su respuesta, pues según él, la infraestructura necesaria para el desarrollo del país debe ser una prioridad, sin caer en el derroche de recursos en proyectos inútiles.

Además, recalcó que los fondos públicos no deberían destinarse a iniciativas que no aportan soluciones reales a los problemas del país, sino a la mejora de los servicios básicos que afectan directamente a la población, como la salud, la seguridad y la educación.