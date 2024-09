Salma Hayek celebra 58 años desde la playa

Este 2 de septiembre, Salma Hayek le dio la bienvenida a un año más de vida al celebrar su cumpleaños número 58, una edad que la sorprende en una de sus mejores etapas y completamente complacida con la realidad que ha construido. Así lo demostró en su más reciente post en redes sociales, donde recapituló algunos de los recuerdos que conserva de este verano, uno de los más significativos para ella.

Como parte de sus celebraciones de cumpleaños, Salma Hayek se felicitó a sí misma en un photo dump de Instagram, plataforma en la que está a punto de llegar a los 29 millones de seguidores, quienes se unieron a los mensajes de buenos deseos por este día.

Adicionalmente, la artista dio cátedra del gran amor propio que tiene y lo mucho que ha trabajado en la confianza, pues quiso agregar fotografías que no estuvieran editadas y la mostraran completamente al natural. Este gesto se une a su firme decisión de hace unos días, cuando lució su impecable melena con varias canas a la vista, reafirmando que para ella no es un problema que el tiempo deje sus inevitables huellas.

"Fotos de cumpleaños en bikini. ¡Feliz cumpleaños 58 para mí! P.D. Ninguna de estas tomas es del pasado", escribió la actriz, demostrando que no le teme en lo absoluto al paso del tiempo. Al contrario, está sumamente orgullosa de la mujer que es hoy en día y, por supuesto, de lo increíblemente bella que sigue luciendo.

Este post, además de servir para recordar la fecha, se volvió el pretexto perfecto para que la actriz presumiera varias fotografías que habrían sido capturadas durante su último verano. En dichas imágenes, Salma aparece posando ante imponentes paisajes y a bordo de embarcaciones privadas en las que gozó de varios de sus destinos preferidos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de este post, fue sin duda el atractivo físico de la mexicana, quien desde sus inicios ha sido considerada como una de las mujeres más bellas de la industria. Un sitio que actualmente conserva. Para muestra las instantáneas en las que se le ve luciendo elegantes trajes de baño que resaltan su silueta y se fusionan a la perfección con el porte que caracteriza a su estilo personal.