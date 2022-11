Salma Hayek y Anne Hathaway serán rivales en el cine

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- Luego de su adaptación al cine, con el protagónico de Brad Pitt y la película "Bullet Train", el escritor de "Maria Beetle" volverá a prestar una novela para una película y esta vez de la mano de dos grandes actrices de Hollywood: Anne Hathaway y Salma Hayek. Kotaro Isaka es el autor de "Seesaw Monster" y en esta oportunidad será la inspiración de una cinta de acción.

"Bullet Train" fue uno de los estrenos de lo que va del 2022, que estuvo lleno de acción, gracias a las vivencias del criminal con mala suerte interpretado por Brad Pitt. Pero en esta oportunidad, la historia de Kotaro Isaka será reflejada en una película que puede seguir la historia de una suegra y nuera que no se llevan bien, y un pasado que las ponen a prueba para luchar juntas. El film podría tener esta trama si se aferra a la novela del autor japonés.

La película ya se encuentra en etapa de rodaje para la plataforma de Netflix y hasta el momento las únicas confirmadas de manera pública son las exitosas actrices. Mientras que Salma Hayek viene de trabajar en "House of Gucci" y "Eternal"; Anne Hathaway sigue cosechando el éxito de la serie "WeCrashed" junto a Jared Leto.

En cuanto al guión de la película, este es de Olivia Milch ("Ocean's 8"). Respecto de su fecha de estreno, podría ser a finales de 2024, ya que se encuentra en las primeras etapas de rodaje. En una conversación con Vogue México, Salma mencionó: "Mis papeles son importantes pero pequeños en películas muy grandes: no puedo hacer proyectos demasiado largos. A veces con François nos ponemos de acuerdo, pero tratamos de que no sea mucho tiempo".

Por su parte, Hathaway sigue disfrutando el éxito de su carrera en la entrada a los 40 años (la actriz sopla velas el 12 de noviembre), de la mano del éxito de streaming "WeCrashed", de la película "Armaggedon Time" y de la próxima producción, "Mother's Instinct".