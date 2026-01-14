logo pulso
Salvador Zerboni pierde audición en un oído y busca soluciones

El actor Salvador Zerboni revela cómo la pérdida de audición afecta su vida diaria

Por Redacción

Enero 14, 2026 05:24 p.m.
Salvador Zerboni pierde audición en un oído y busca soluciones

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- Salvador Zerboni confirma que perdió, por completo, la audición de su oído izquierdo y, si bien, el actor toma con la mejor actitud el hecho de que su audición haya disminuido considerablemente, reconoce que, hay ocasiones, en que esa situación lo ha llevado a aislarse en algunas reuniones o conversaciones con amigos.

A poco de que el actor y su pareja, Marce Ruíz, tomaran el vuelo que los transportaría a Brasil, en donde tendrá lugar el reality "¿Apostarías por mí?", confirmó que, pese a que buscó rescatar la mayor capacidad auditiva de su oído izquierdo, luego de muchos intentos, no ha encontrado ningún tratamiento eficaz.

"El oído es lo que molesta porque no escucho nada, a veces sí uno se frustra mucho, es muy molesto, hay sonidos que me aturden, que me sacan de quicio, que no puedo concentrarme, me da como vértigo, pierdo un poco el equilibrio".

Y, si bien, es panorama médico no le ha dado muchas esperanzas, él aún tiene expectativas altas y cree que, eventualmente, encontrará una alternativa que lo ayude a mejorar su audición.

"Ahí vamos, sólo Dios sabrá si lo puedo recuperar, yo no voy a perder la fe, ni la esperanza de recuperar el oído".

Con una sonrisa, el villano de telenovelas dijo que, para él, es importante tomar con serenidad la situación que enfrenta, pues nunca se ha sentido cómodo refugiándose en el pesimismo.

"A mí me tiene sin cuidado, la verdad, unos nacemos con discapacidades, otros las adquirimos, el poder de adaptación es lo más importante lo que tenemos los seres humanos y hay que asumirlo, ustedes saben que yo siempre he ido con la cara en alto, nunca me victimizo, uno tiene que adaptarse, tratar de dale pa'delante".

"Trato de tomar con comedia mi discapacidad porque sí ha sido muy triste, me ha costado mucho trabajo superarme, pero bueno, ahí seguimos y en la lucha moriremos", ahondó.

Además de las molestias físicas que ha traído consigo la pérdida de la audición, Zerboni confía que también lo ha llevado a ser más reservado en el ámbito social pues, a pesar de que siempre fue muy extrovertido, hay veces que se ha visto obligado a aislarse.

"De repente estar en una Navidad conversando con la familia, escuchar los chistes, o en la convivencia del día a día y, a veces, me pierdo de la mitad, a veces no entiendo la música, tres personas hablando al mismo tiempo y no capto la situación, es deprimente, de repente, no poder ser parte de la conversación, de la broma, yo siempre he sido muy jovial, muy gritón y, pues ahora, me quedó callado".

Así, confesó que, para desarrollar más otros de sus sentidos, está comenzado a interesarse en la lectura de labios.

