SAM SMITH REGRESA A Ciudad de méxico

Sam Smith regresará a Ciudad de México con cuatro conciertos como parte de su gira "To be free", esto luego de que su último show fuera hace tres años en la capital del país.

Fue mediante un comunicado en redes sociales que se dio a conocer que el intérprete de canciones como "I´m not the only one" estará en la CDMX de nueva cuenta para deleitar a sus miles de fans.

Los conciertos de Smith están programados para los próximos lunes 17, martes 18, jueves 20 y viernes 21 de agosto del 2026 en el coloso de Reforma, uno de los que para los fans es de los que mejor acústica tienen.

Como es de costumbre, con el anuncio de los shows también llegaron las fechas para la venta general y preventas, así como el banco que tendrá el privilegio de adquirir entradas antes.

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La preventa para los conciertos de Sam Smith en CDMX será con el banco HSBC, que destinó dos fechas para llevar a cabo sus preventas dependiendo del tipo de cuenta que tengas.

El miércoles 25 de marzo podrán entrar aquellos con tarjetas de débito o crédito premier, mientras que los que tengan la versión normal accederán el 26 del mismo mes.

Finalmente, la venta general se realizará el 27, en donde cualquiera puede adquirir boletos para ver a Sam Smith en el Auditorio Nacional de la CDMX en uno de los cuatro conciertos que se acaban de anunciar.