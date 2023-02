Sasha Sokol explota en redes y pide respeto a las víctimas de abuso

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Sasha Sokol hizo uso de sus redes sociales para exigir que los casos de abuso sean tomados con el respeto que el tema se merece, esto luego de que este miércoles resurgiera una antigua versión en la que se aseguraba que la exTimbiriche había perdido un embarazo producto del tiempo que estuvo con Luis de Llano.

El tema volvió a salir a la luz luego de que el actor Javier Díaz tuviera un encuentro con los medios de comunicación en el que reveló que la cantante habría quedado embarazada del productor musical: "Me tocó saber de estos abusos incluso Sasha perdió un hijo de esta misma persona a la que ella acusa", dijo.

Tras estas declaraciones, la también actriz no se quedó callada y a través de su cuenta oficial de Twitter alzó la voz para pedir que, no sólo su caso; sino el tema en general "sea tratado con la seriedad que se merece".

Sokol también reaccionó a las especulaciones que se hicieron recientemente y a las que señaló como una completa irresponsabilidad: "Sorprende la irresponsabilidad de quien se atreve a hacer declaraciones de esa naturaleza. Basta de frivolidad y ligereza en temas tan serios", agregó.

Hago un llamado a que los asuntos de abuso se traten con seriedad.



Sorprende la irresponsabilidad de quien se atreve a hacer declaraciones de esa naturaleza.

Basta de frivolidad y ligereza en temas tan serios.



Es importante subir el nivel de la conversación. — Sasha Sokol (@SashaSokol) February 23, 2023

Las muestras de apoyo hacia la famosa no se hicieron esperar y no sólo los usuarios, también algunas personalidades del mundo de la farándula de manifestaron al respecto, entre ellas la actriz Vanessa Bauche, quien se unió a la exigencia de su colega: "Es imperante. Respeto y seriedad para todas las víctimas de estos delitos. Abrazo de mi alma a la tuya. Y a la de quienes lo enfrentan y sanan con entereza y valentía", expresó.Fue el pasado marzo de 2022, durante el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando la actriz denunció, públicamente, el presunto abuso que había vivido a manos de De Llano, cuando sólo tenía 14 años de edad y que por años se disfrazó como una "relación amorosa".El asunto no quedaría sólo en una exposición pública, ya que en julio del mismo año, emprendió acciones legales contra el productor por "daños morales", de acuerdo con un comunicado emotivo por su equipo legal.