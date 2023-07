Se cumple el deseo de Poncho de Nigris en "LCDLF"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- La penúltima nominación de la primera temporada de "La casa de los famosos México" dio como resultado que el equipo cielo, conformado por Jorge Losa y "Barby" Juárez estuviera en peligro de salir el próximo domingo, al igual que los líderes del team infierno: Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

Esto de acuerdo con los votos que dieron los siete habitantes de la casa, quienes uno a uno fueron dando los nombres de los famosos que querían nominar, sin embargo la sorpresa de la noche fue cuando llegó Nicola Porcella pues él tenía un beneficio especial.

Luego de que la semana pasada ganara un sobre misterioso, ahora se reveló que la novedad sería que él iba a dar o quitar puntos de acuerdo con lo que saliera en una ruleta, por lo que podía dar desde cuatro hasta seis puntos o bien, se los podía quitar.

Al primer compañero por el que votó Nicola fue Jorge, pero para sorpresa de él en vez de darle puntos, le quitó seis, pero aún así el español quedó nominado, sin embargo, el peruano se molestó de que el azar estuviera a cargo del destino de este juego.

Mientras que a Poncho le dio seis puntos y a "Barby" le adicionó cinco puntos; todos los integrantes del equipo infierno votó por la boxeadora y por Jorge, así como por Poncho quien durante varios días dijo que quería ser nominado para probarse frente al público y Jorge.

"Pensé que iba a ser más un beneficio en vez de lo que pasó, si pudiera elegir no que fuera al azar y cambia mucho eso", señaló Porcella desconcertado minutos antes de enterarse quién había salido nominado.

----Fans se quejan

A pesar de que en la dinámica de "congelados" algunos habitantes sí se movieron a pesar de que la regla era no hacerlo o si no estarían nominados automáticamente, nadie fue sancionado por esto, por lo que fans del programa se quejaron por algunas inconsistencias.

"Ojalá le anulen los votos a Emilio porque todo el team infierno votó exactamente igual, Nicola dijo su beneficio antes, Poncho se movió y ninguna sanción y ahora Emilio apuesto que seguirá diciendo que salvará a Sergio Mayer", "en congelados Poncho se movió", "Sergio y Poncho complotaron", "¿Por qué no dicen nada de que Poncho se movió en el congelados? hacen tan evidente la protección de la casa para Poncho y Sergio".