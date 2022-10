Se cumplen 10 años de la compra de Lucasfilm

A-AA+

Hace exactamente 10 años, un 30 de octubre del 2012, se llevó a cabo uno de los sucesos más significativos de la industria del cine: Disney compró Lucasfilm por más de 4 mil millones de dólares, un hecho que no sólo ocasionó diversas reacciones entre los fans también varios cambios en su interior.

Con esta transacción, la empresa de dibujos animados también adquirió los derechos de una de las sagas más icónicas de todos los tiempos, "Star Wars" y gracias ello es que el pública ha podido continuar con esta historia, a través de varios proyectos que han ido saliendo posteriormente.

En su momento George Lucas, anterior dueño de Lucasfilm, explicó que su trato con Disney fue sumamente satisfactorio, pues permitió que las películas pudieran continuar y llegar a nuevas generaciones.

"Era tiempo de que la saga de ´Star Wars´ pase a una nueva generación de cineastas, ya que siempre consideré que la franquicia viviría más allá de mí.

Después de esto, se confirmó una nuevo capítulo de la franquicia con el "Episodio VII: El despertar de la fuerza", que se estrenó en 2015, tan sólo 10 años después de la última de las películas.

La historia transportaba a los fanáticos 30 años después de la derrota del Imperio y el surgimiento de un nuevo guerrero que amenazaba la paz, el temido Kylo Ren, interpretado por Adam Driver.

A este filme le siguieron otros como "Roge One: una historia de Star Wars", protagonizada por el mexicano Diego Luna, el "Episodio VIII" en el 2017 y dos años más tarde el "Episodio IX".

Además, se ha explotado a este universo intergalátcio en el mundo de la animación y las series, gracias a historias como: "Star Wars: Clone wars", "Star Wars: Tales of the Jedi" y "Andor", serie disponible Disney+, y el próximo año se estrenará la caricatura "Star Wars: Young Jedi Adventures".