Especial | 10 años sin Gustavo Cerati

Han pasado diez años desde que Gustavo Cerati, uno de los músicos más influyentes del rock en español, dejó de estar presente físicamente. Su partida, el 4 de septiembre de 2014, marcó un antes y un después en la música latinoamericana. Cerati falleció tras cuatro años en coma a causa de un accidente cerebrovascular ocurrido el 15 de mayo de 2010.

Sin embargo, su ausencia parece amplificar su obra, que sigue con fuerza en nuevas generaciones y en la memoria de aquellos que crecieron con su música.

Cerati, fue conocido por su liderazgo en la banda Soda Stereo y por su carrera en solitario, siendo un artista que rompió barreras estilísticas y geográficas. Con un enfoque innovador logró combinar la poesía con sonidos vanguardistas, creando un legado que ha trascendido el tiempo; Soda Stereo es considerada una de las bandas más importantes de la historia del rock en español, con más de 25 millones de discos vendidos.

Su obra, sin embargo, no está exenta de críticas; algunos cuestionaron la complejidad de sus letras y su inclinación por experimentaciones sonoras que, en ocasiones, parecían desconectar con el público masivo.

A lo largo de estos diez años, el impacto de Cerati no ha disminuido. Su música ha sido redescubierta por jóvenes que no vivieron la era dorada de Soda Stereo, pero que encuentran en sus discos un refugio para emociones y pensamientos contemporáneos. Por ejemplo el resurgimiento de temas como "De Música Ligera", "Crimen", o el disco "Bocanada", en plataformas digitales es prueba de que su obra sigue relevante, y adaptándose a los tiempos. "De Música Ligera" ha sido reproducida más de 500 millones de veces en Spotify hasta 2024.

El legado de Cerati no solo se mide en discos vendidos o en la cantidad de conciertos que llenó, sino en la influencia que ejerció sobre otros artistas. Bandas y solistas de toda América Latina reconocen la deuda que tienen con él, tanto por sus innovaciones técnicas como por su capacidad para llevar el rock en español a un nivel de sofisticación poco explorado en su época.

En Buenos Aires, la ciudad que lo vio nacer y crecer, se han realizado diversos homenajes que van desde exposiciones hasta conciertos tributo, el estadio de River Plate, donde Soda Stereo realizó su último concierto en 1997, es uno de los sitios emblemáticos donde se le ha rendido homenaje.

Su ausencia pareciera no repercutir negativamente en la obra que dejó en vida, y ha más bien ha moldeado el panorama musical actual, inspirando bandas y atrayendo nuevas generaciones que mantienen vivo el atractivo del rock en español desde su obra. En estos diez años, su influencia se mantiene, no tanto por la nostalgia, sino por el mismo atrevimiento que tuvo Gustavo Cerati en vida de explorar, que sigue siendo aún a diez años de su muerte, provocativa.