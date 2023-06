"Sé que puedo conquistar España y lo lograré", dice Espinoza Paz al inicio de su gira

El artista mexicano Espinoza Paz, también conocido como "el cantautor del pueblo", se muestra confiado en que podrá "conquistar España" con su gira, que comienza este mes de junio y que lo llevará también a otros países europeos.

"Cuando puedes convencer a un país de tu música, puedes convencer a un segundo y a un tercero. Yo sé que puedo conquistar España y lo lograré", subraya en una entrevista con EFE en Madrid, donde hace promoción de sus canciones.

La gira le llevará a capitales europeas como Madrid y Barcelona, y también a otras ciudades de Italia y Francia.

El cantautor de música regional y norteña mexicana afirma que busca ser escuchado por la España latinoamericana, pero también por la "España de raíz".

"Yo siempre estoy sacando música nueva", enfatiza el cantante nominado en varias ocasiones a los Grammy Latino, ese es el caso de "Yo sé cuando miente" su canción más reciente, que se publicó apenas hace dos días.

El artista sinaloense comenta que en la actualidad colabora con jóvenes que están "haciendo mucho ruido en la música mexicana" y no descarta la propuesta de trabajar con cantantes de reciente fama internacional como Peso Pluma.

Para Espinoza Paz algunos de sus temas han ido madurando y muchos de ellos no perderán vigencia porque nacieron para quedarse.

"Hay canciones de moda y canciones para siempre y yo creo que 'Perdí la pose', 'El original', 'Fue' (...), y una que va a salir que llama 'Si mañana no estoy', me parece que son canciones para siempre", explica.

Las letras del artista mexicano son conocidas por hablar del amor y el desamor, ante eso, afirma que su fuente de inspiración son sus recuerdos.

"Cuando escribo algo me doy cuenta de que es un pasaje de mi vida, es algo que no he concluido o que concluí. Yo le escribo a los recuerdos", agrega.

El cantautor cuenta que compuso su primera canción a los 12 años sin ayuda, porque nadie en su familia se dedicaba a la música, solo tenía el apoyo de su madre, hasta que falleció cuando él tenía apenas 14 años.

"La gente me juzgaba, me decían que estaba loco, que la música no era negocio, que me pusiera a trabajar", confiesa el músico.

Al no tener "el consejo de nadie" en su camino como artista, Espinoza Paz se fue a laborar sin papeles a Estados Unidos.

"Trabajaba por contrato, me iba a cortar el tomate, el garbanzo, el frijol, yo me enfocaba en tener un dinerito (...) En Estados Unidos trabajé en un restaurante lavando platos y de jardinero, le echaba muchas ganas", cuenta el cantautor.

Abandonó Estados Unidos y regresó a Sinaloa tras decirse a sí mismo que quería "triunfar en definitivo como artista" y, fue ahí "cuando las cosas se empezaron a dar", asegura.

"Yo le digo al Espinoza Paz que soy su fan desde siempre, porque perder a tu mamá, quedarte solo, no haber estudiado y convertirte en algo que soñabas, bueno, yo soy fan de Espinoza Paz", confiesa el músico con una sonrisa en el rostro.

El cantautor, que está de promoción en España, ofreció en el Instituto de México en Madrid unas palabras sobre su visita y una muestra de sus nuevas canciones a los medios de comunicación y a su comunidad de seguidores.

El cantautor con más de 4 millones de oyentes mensuales en Spotify, comentó que seguirá ampliando su carrera musical a otros países sudamericanos como Chile y Argentina

A este evento asistió el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, quien reconoció que es un hombre "hecho de luchas y de esfuerzo" que ha puesto el nombre del país y de Sinaloa en "un alto nivel".