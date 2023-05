Se revela el resultado de la autopsia del Dj Stephen "tWitch" Boss

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Cinco meses después de que medios internacionales reportaran el fallecimiento de Stephen tWitch Boss, el bailarín, Dj, y participante del programa "The Ellen DeGeneres Show", cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un hotel de California, han salido a la luz los resultados de su autopsia.

En su momento fuentes policiales informaron que el hombre salió de su casa sin su auto, entró a una habitación del establecimiento y seguidamente se escuchó la detonación de un arma: Cuando los oficiales llegaron encontraron al también productor en el piso con una herida de arma de fuego.

Si bien, se llegó a sospechar del uso de drogas o alcohol, el informe forense obtenido por "People", detalló que el talento no tenía ningún tipo de sustancia al momento de su muerte, además concluyó que perdió la vida a causa de un suicidio.

Asimismo, se descartaron heridas adicionales u otras sustancias al momento de evaluar su muerte.

A los dos días posteriores del lamentable suceso, se informó que Stephen, aparentemente, había dejado una carta póstuma.

Autoridades del condado de Los Ángeles comunicaron a la prensa que habían encontrado mensajes del famoso en los que detallaba algunos problemas de su pasado, reportó entonces "TMZ". Sin embargo, su viuda Allison Holker Boss no confirmó la versión.

A pesar de lo dicho por el cuerpo de seguridad, estos no dieron más detalles de la carta, incluso hasta el momento se desconoce su contenido.

Luego de la muerte, iniciaron especulaciones sobre los motivos que lo llevaron a tomar la fatal decisión, ya que mencionaron habría sido por problemas de dinero tras el término del show.