Sebastián Yatra pide que dejen de decir que le fue infiel a Tini

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- El cantante colombiano Sebastián Yatra encabezó un polémico momento en las redes sociales luego de que pusiera un alto a los rumores de infidelidad que cometería en contra de su expareja, Tini Stoessel, con quien mantuvo una relación de un año.

Resulta que el famoso respondió a una publicación de Twitter del programa, "El Ejército De LAM", en la que se señalaba que este habría tenido un amorío mientras estaba con Tini.

"¿Pueden parar ya de decir mentiras?", escribió el intérprete de "Tacones Rojos".

Recordemos que después de su separación, surgieron versiones respecto a que la mexicana, Danna Paola, era la tercera en discordia, sin embargo, esto no se confirmó.

Ante ello, la conductora del show, Yanina Latorre, contestó al cantante: "¿quieres que te cuente?".

Si bien Yatra no dio pie a iniciar una nueva discusión, los comentarios no pasaron inadvertidos por sus fanáticos quienes lo apoyaron e incluso acusaron a Latorre de decir mentiras.

"Yanina no sabe lo que es decir la verdad", "Te quiero Sebas nadie lo cree (solo los que necesitan odiar a alguien), despreocúpate somos muchos los que te queremos", "la periodista que inventó eso es mejor amiga de la mamá de Tini, no tiene caso discutirle, va a siempre decir cosas que la favorezcan", fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, hubo quienes se pusieron del lado de la argentina: "Cuando tenías que defender a Tini no salías a aclarar nada, así dejaste que hablen por ti", "Que diga lo que diga, pero su fama subió gracias a que Tini lo invitó a colaborar en 2016", "Ahora sales a hablar, en su momento no fuiste capaz de desmentir nada, dejaste que se le dijera de todo a Danna y a Tini", se leyó.

Curiosamente, la noticia la dieron a conocer los dos al mismo tiempo, a través de sus respectivas cuentas de Twitter. Allí, compartieron un cuidado mensaje en el que aseguran que vivieron junto al otro muy buenos momentos, pero que las cosas "no siempre se dan como uno las imagina".

"Hola... Queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho", escribieron.

Yatra y Tini reconocieron públicamente su romance por primera vez en el programa de Susana Giménez. Fue en julio de 2019, tiempo después de que comenzaran a circular fotos en los que se los veía acaramelados, caminando de la mano por las paradisíacas playas de Tulum.