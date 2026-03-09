Selena Gomez celebra cumpleaños de Benny Blanco con estilo cowboy

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La cantante

celebró el cumpleaños de su esposo, el productor musical Benny Blanco, con una

que rápidamente llamó la atención en redes sociales. El músico cumplió 38 años y la cantante compartió en Instagram algunos momentos de la noche, incluyendo fotos románticas de lay detalles de la celebración conLa-que hizo pública suy se- ha compartido varios momentos personales con sus seguidores en los últimos meses, desde recuerdos de su boda hasta celebraciones especiales como esta.Para la ocasión, else convirtió en elde la, ydecidió sumarse al tema con un estilismo relajado que no pasó desapercibido.EldePara la celebración,apostó por un outfit que combinó varias piezas clave del estilo western con unLa cantante llevó unaque combinó con, una prenda que remite al clásico estilo "Daisy Duke" y que suele asociarse con looks veraniegos de inspiración country. Además, lució un collar plateado chunky que eleva el look.El elemento protagonista fueron las, una pieza que se ha convertido en uno de los grandes básicos de lacontemporánea y que terminó de definir el look.Para la ocasión, la artista eligió el modelode, unascon punta puntiaguda y aplicaciones de pedrería que añadieron un toque de brillo al estilismo.La cantante llevó su cabello a la altura de los hombros suelto y con, reforzando el aire relajado del look. En una de las imágenes compartidas en redes sociales, incluso aparece besando a Benny Blanco mientras él sostiene una bebida, capturando uno de los momentos más románticos de la celebración.Más allá de ser un look para una reunión privada, la propuesta también refleja cómo lasigue ganando terreno dentro de la, especialmente en combinaciones informales que mezclan denim, botas y siluetas relajadas.