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SELENA GÓMEZ LANZA SU PROPIA GALLETA DE SABOR HORCHATA

Por EFE

Mayo 22, 2025 03:00 a.m.
A

SELENA GÓMEZ HA COLABORADO CON UNA CONOCIDA MARCA ESTADOUNIDENSE PARA CREAR UNA NUEVA GALLETA INSPIRADA EN EL SABOR DE LA HORCHATA, SEGÚN PUBLICÓ EN SU PERFIL DE INSTAGRAM. “¡ESTOY SÚPER EMOCIONADA DE COMPARTIR QUE ESTOY COLABORANDO CON @OREO! ESTOY MUY AGRADECIDA POR LA OPORTUNIDAD DE CREAR MI PROPIO SABOR”, EXPLICA LA CANTANTE EN UN POST QUE ACOMPAÑA DE VARIAS FOTOGRAFÍAS Y UN VIDEO EN EL QUE MUESTRA LOS DISEÑOS DEL NUEVO DULCE. “LAS GALLETAS DE CHOCOLATE Y CREMA DE CANELA DE LA COMPAÑÍA ESTARÁN DISPONIBLES” A PARTIR DEL MES DE JUNIO”.

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