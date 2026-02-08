SERIES ANIMADAS CELEBRAN A BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL
El pasado jueves, el personaje animado Pocoyó junto a su hermana Bea y sus mejores amigos Pato y Elly, se sumaron a la euforia por la presentación del puertorriqueño Benito Antonio Martínez, mejor conocido artísticamente como Bad Bunny, en el medio tiempo del Super Bowl LX.
Durante estos días previos, diferentes marcas comerciales y series de televisión se sumaron a la emoción festiva del Apple Music Halftime Show, mostrando su apoyo al exponente de la música urbana. Estos gestos han sido para muchos la prueba clara de que el ritmo y la unión de la música latina puede traspasar las barreras de la cultura y el idioma.
Otra serie animada que se unió a la emoción del enfrentamiento deportivo entre el equipo de los New England Patriots y los Seattle Seahawks fue "Los Simpson". A través de un video en la plataforma de Instagram, la cuenta oficial de la serie felicitó al intérprete latinoamericano por su próxima presentación en el partido.
Otra de las producciones que se sumó a la alegría deportiva fue la caricatura infantil "Max y Ruby", basada en los libros de Rosemary Wells.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Florinda Meza revela su vida en el documental 'Atrévete a Vivir'
El Universal
Descubre los secretos de Florinda Meza en 'Atrévete a Vivir', una historia que conmueve
Shakira deslumbra a miles en concierto en El Salvador
EFE
El estadio Jorge 'Mágico' González se llena de energía con la presencia de Shakira y sus fans centroamericanos
Celimar Rivera, la activista sorda que brilla junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX
El Universal
La participación de Celimar Rivera marca un hito en la inclusión de la lengua de señas en eventos masivos