SERIES ANIMADAS CELEBRAN A BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL

El pasado jueves, el personaje animado Pocoyó junto a su hermana Bea y sus mejores amigos Pato y Elly, se sumaron a la euforia por la presentación del puertorriqueño Benito Antonio Martínez, mejor conocido artísticamente como Bad Bunny, en el medio tiempo del Super Bowl LX.

Durante estos días previos, diferentes marcas comerciales y series de televisión se sumaron a la emoción festiva del Apple Music Halftime Show, mostrando su apoyo al exponente de la música urbana. Estos gestos han sido para muchos la prueba clara de que el ritmo y la unión de la música latina puede traspasar las barreras de la cultura y el idioma.

Otra serie animada que se unió a la emoción del enfrentamiento deportivo entre el equipo de los New England Patriots y los Seattle Seahawks fue "Los Simpson". A través de un video en la plataforma de Instagram, la cuenta oficial de la serie felicitó al intérprete latinoamericano por su próxima presentación en el partido.

Otra de las producciones que se sumó a la alegría deportiva fue la caricatura infantil "Max y Ruby", basada en los libros de Rosemary Wells.

