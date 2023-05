Sevilla recibirá la Semana del Latin Grammy 2023

La histórica ciudad española de Sevilla será el escenario de la Semana del Latin Grammy que incluye la ceremonia del Latin Grammy y la Gala a la Persona del Año, anunció el jueves la Academia Latina de la Grabación.

La decimocuarta entrega anual del Latin Grammy se realizará el 16 de noviembre desde el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) de Sevilla. La Junta de Andalucía será su patrocinadora.

Bajo este acuerdo, Sevilla se une a la celebración como ciudad anfitriona de todos los eventos de la Semana del Latin Grammy de este año, que tendrán lugar antes de la entrega de los Latin Grammy.

Además de la Gala a la Persona del Año, la Semana abarca la entrega de los Premios Especiales, el almuerzo "Leading Ladies of Entertainment" para mujeres destacadas en la industria de la música, el reconocimiento para los nominados a mejor nuevo artista "Best New Artist Showcase" y una recepción para nominados, entre otros.

En conferencia de prensa, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer una asociación de tres años con la Junta.

La ceremonia del Latin Grammy será producida por TelevisaUnivision en colaboración con Radio Televisión Española (RTVE).

"Es un honor celebrar nuestra Semana del Latin Grammy en Sevilla, ratificando así nuestro compromiso de elevar la música latina y a sus creadores en todo el mundo. Estamos convencidos de que será una celebración memorable", dijo Manuel Abud, director general de la Academia Latina de la Grabación.

En febrero la academia había dado a conocer que los Latin Grammy se celebrarían en la región de Andalucía, España, en su primera edición fuera de Estados Unidos desde su fundación en el año 2000.

Los nominados al Latin Grammy, que destacan la excelencia en la música latina, serán anunciados el 19 de septiembre.