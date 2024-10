Shakira abre cuarta fecha para su gira en Ciudad de México

Debido a la alta demanda de sus seguidores, Shakira sorprendió este 14 de octubre al añadir una cuarta fecha en su "Las mujeres ya no lloran World Tour" en la Ciudad de México. Una vez más, los fanáticos tendrán la oportunidad de hacer mover sus caderas con la música de la colombiana.

Hoy se llevó a cabo la preventa para el evento del 23 de marzo, pero las entradas se agotaron de inmediato. Ante esta situación, la venta para el nuevo show en el Estadio GNP Seguros comenzó casi de inmediato.

¿Cuándo será el cuarto show?

De acuerdo con el anuncio de Ocesa, el espectáculo está programado para el 25 de marzo de 2025. ¡Debes apresurarte para asegurar tu lugar! Como se mencionó anteriormente, los boletos se están vendiendo rápidamente. La preventa para tarjetahabientes de Citibanamex comenzó a las 15:45 horas, y la venta general dará inicio mañana 15 de octubre. Además, los clientes que adquieran los boletos hoy podrán diferir el gasto a tres meses sin intereses.

Hasta ahora, Shakira tiene programadas las siguientes fechas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey:

19, 21, 23 y 25 de marzo de 2025: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México.

12 y 13 de marzo: Estadio BBVA, Monterrey.

16 y 17 de marzo: Estadio Akron, Guadalajara.

¿Cuál es el precio de los boletos?

Rojo: 11,942 pesos

Amarillo: 8,050 pesos

Rosa: 6,830 pesos

Azul: 5,610 pesos

Morado: 4,390 pesos

Café: 3,170 pesos

Zona GNP: 3,536 pesos

Verde B: 3,048 pesos

Naranja B: 1,950 pesos

Verde C: 1,340 pesos

Naranja C: 1,217 pesos

General B: 1,584 pesos

Shakira presenta su primer álbum en siete años, titulado "Las Mujeres Ya No Lloran". Este disco ofrece una fusión de géneros como pop, bachata y afrobeats, lo que resalta su versatilidad musical.